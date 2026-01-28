„Érzik, hogy veszíteni fognak” – Magyarországról osztották ki az ukránokat: ez Zelenszkijhez is el fog jutni

Megjegyezte: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke „látszatintézkedésekre mindig alkalmas, de a valóság és a látszat között óriási a különbség”.

Elmondta, a kormány szociális tűzifaprogram keretében évente 100 ezer családot tud segíteni összesen 200 ezer köbméter fával. Amikor érzékelték, hogy a szokásosnál hidegebb a január, azonnal operatív törzset hoztak létre, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a honvédség, az erdészet, az önkormányzat szállítja a krízisben lévő emberekhez a fát. Ezen túl hirdette meg a kormány a magasabb energiaköltség kompenzálását – emelte ki.

Úgy vélekedett, a tűzifa áfacsökkentését lenyelnék a kereskedők. Az áfacsökkentés ott hatásos, ahol sok volt az áfavisszaigényléssel történt csalás.

Szerinte a zöldség és a gyümölcs áfájának csökkentése helyett is egyszerűbb, ha a nyugdíjasoknak utalványokat adnak.

„Amikor bántanak minket a 27 százalékos áfa miatt, tegyük hozzá, hogy a magyar személyi jövedelemadó a legalacsonyabb egész Európában. Ami a fizetésünket meghatározza, az a legalacsonyabb, és az áfa az, amivel az állam működését finanszírozni lehet” – jelentette ki, hozzáfűzve, hogy az alapvető élelmiszerek áfája ötszázalékos.