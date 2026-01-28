„Érzik, hogy veszíteni fognak” – Magyarországról osztották ki az ukránokat: ez Zelenszkijhez is el fog jutni

Szijjártó Péter elegánsan tette helyre a vagdalkozó ukrán külügyminisztert: Egy dologban igaza volt!
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hosszú interjút adott egy ukrán hírportálnak, amelyben Magyarországot és Orbán Viktort személyesen is támadta.
Ukrajna 800 milliárd euró után újabb 700 milliárd eurót kért, mert a honvédségüket is támogatni kell. Az unokáinkat adósíthatjuk el Ukrajna miatt – hangoztatta a magyar miniszter.
A kormány mindig azt keresi, miben segíthet, mi a családok számára előnyös – mondta Nagy István agrárminiszter szerdán az Igazság órája című online műsorban.
A tárcavezető hozzátette, a kormány eldöntötte, hogy az emberektől átvállalja azt a különbözetet, amivel a januári hideg megterhelné a családi kasszát.
Ebből is látszik, hogy a kormány cselekvő, odafigyelő kormány (...) a gázzal, villannyal, fával fűtőknek egyaránt jár kompenzáció
– közölte.
Megjegyezte: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke „látszatintézkedésekre mindig alkalmas, de a valóság és a látszat között óriási a különbség”.
Elmondta, a kormány szociális tűzifaprogram keretében évente 100 ezer családot tud segíteni összesen 200 ezer köbméter fával. Amikor érzékelték, hogy a szokásosnál hidegebb a január, azonnal operatív törzset hoztak létre, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a honvédség, az erdészet, az önkormányzat szállítja a krízisben lévő emberekhez a fát. Ezen túl hirdette meg a kormány a magasabb energiaköltség kompenzálását – emelte ki.
Úgy vélekedett, a tűzifa áfacsökkentését lenyelnék a kereskedők. Az áfacsökkentés ott hatásos, ahol sok volt az áfavisszaigényléssel történt csalás.
Szerinte a zöldség és a gyümölcs áfájának csökkentése helyett is egyszerűbb, ha a nyugdíjasoknak utalványokat adnak.
„Amikor bántanak minket a 27 százalékos áfa miatt, tegyük hozzá, hogy a magyar személyi jövedelemadó a legalacsonyabb egész Európában. Ami a fizetésünket meghatározza, az a legalacsonyabb, és az áfa az, amivel az állam működését finanszírozni lehet” – jelentette ki, hozzáfűzve, hogy az alapvető élelmiszerek áfája ötszázalékos.
A magyar kormánynak példa nélküli szociális érzékenysége van az adópolitika terén, a családi adózás rendszere „párját ritkítja”, a két- és többgyermekes anyák életük végéig nem fizetnek adót – sorolta.
Van mit veszítenünk, van mit megvédenünk a következő választáson, ezek mind kockán forognak” – fogalmazott.
A nemzeti kormány a társadalom minden rétege számára olyan ajánlatot tud tenni, amivel jobban járunk, mint ha kockáztatunk és változtatunk – tette hozzá.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a napokban tett nyilatkozatára reagálva beszélt arról is, hogy „Ukrajna szörnyű helyzetben van, látszik, hogy közeledik a háború vége, és kétségbeesés van az ukrán politikusokon, vagdalkoznak, érzik (...) hogy veszteni fognak ebben a háborúban”.
Kijelentette, elfogadhatatlan, hogy Ukrajna nyíltan kampányol a magyar ellenzék oldalán, azt várják, hogy az ellenzék győzzön, mert akkor lehetővé válik Ukrajna gyors EU-tagsága, és repülőgépek, harci eszközök szállítása.
„Minden támogatást megadunk a bajba jutott embereknek, segítjük a gyermekeket, árvákat, legnagyobb mértékben Magyarország látja el árammal Ukrajnát, de nem vagyunk hajlandók belesodródni a háborújukba” – hangsúlyozta. Ukrajna 800 milliárd euró után újabb 700 milliárd eurót kért, mert a honvédségüket is támogatni kell. Az unokáinkat adósíthatjuk el Ukrajna miatt – hangoztatta.
Azt mondta, „amíg nemzeti patrióta kormány van, addig a magyar érdeknek kell érvényesülnie. Április 12-én erről is döntünk, (...) a magyar érdek vagy az ukrán, brüsszeli érdek a fontos. A tét, hogy lebontjuk-e a határkerítést, végrehajtjuk-e a migrációs paktumot, ezek sorsfordító kérdések.”
Érthetetlen, „őrült finanszírozási terv” született Brüsszelben. A Tiszának megengedik a semmitmondást a választások miatt.
Kiemelte, hogy a magyar kormány minden fórumon küzd az EU és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi Mercosur-egyezmény ellen, mindent megtesznek azért, hogy azt ideiglenesen se vezessék be. Azt mondta, román EP-képviselők gondolkodnak azon, hogy kilépnek a Mercosur támogatói közül, ez esetben meglenne a blokkoló kisebbség a szerződéssel szemben.
A miniszter szerint az EU a szabadkereskedelmi egyezménnyel elvesztené az élelmezés feletti önrendelkezést, és ellenőrizetlen körülmények közül származó termékek érkeznének az uniós piacra.
Kitért arra is, hogy Magyar Péter a január 20-ai, strasbourgi gazdatüntetésen – a magyarhoz hasonló – olasz zászlók előtt mondta el, hogy a „magyar kormány nem védi meg a gazdákat a Mercosur-megállapodástól” azért, hogy megtévessze a választókat.
Szerinte az ellenzéknek meg kell látnia, hogy a Tisza Párt elnöke „látszatember, csak a virtuális megjelenéssel foglalkozik” mindenütt, legyen szó tűzifáról vagy árvízi védekezésről.
Szavai szerint a bemutatott, leendő Tisza-kormánytagok „egy globalista elit, a nemzetközi globális világból ránk küldött sorosista bankárvilág katonái”.
Nagy István választókörzete kapcsán elmondta, vidéken az emberek két lábbal a földön járnak, tudják, mi mennyibe kerül a boltban, milyen adókedvezmények vannak, munkahely, megélhetés, biztonság van, a gyerek jó iskolába mehet tanulni, az ideológiákkal nem foglalkoznak.
Biztonságra, megélhetésre van szükség, ezt a nemzeti kormány tudja nyújtani mindenki számára”
– jelentette ki.
