Nonszensz fanatizmus: Ukrajna támogatásából hatvan éven keresztül lehetne fizetni a magyar családtámogatásokat

Ukrajna magyarországi nagykövetének berendeléséről úgy fogalmazott, az ukránok beszálltak a magyar választási kampányba, majd felidézte,
2022-ben Volodimir Zelenszkij már egyszer állást foglalt és ez most is megtörtént.
Ukrajna választása a Tisza Párt és Magyar Péter, mert a Tisza Párt annak az Európai Néppártnak a tagja, amely egyebek mellett a háború elhúzását és Ukrajna pénzbeli támogatását szorgalmazza – mondta.
Pócza István meglátása szerint
politikai taktikázás a Tisza részéről az a kijelentés, hogy ők nem támogatják a háborút, szerinte az Európai Néppárt a választások miatt ezt a taktikázást megengedi.
Hozzátette: Európának is a „kőkemény” stratégiai érdekeit kellene érvényesítenie, de az európai politikusok ezt nem teszik meg.
Hangsúlyozta, hogy az EU részéről rossz kalkuláció, ha azt gondolja, hogy Ukrajna csatlakozása az EU-hoz majd megold bizonyos élelmiszeripari és nyersanyag problémákat, mert csak még több kérdést és vitát jelentene, mint megoldást.
Pócza István szerint
a fő színpad Washington, Moszkva és Peking, az EU pedig zsugorodik
és ebből a szempontból világos és érthető Magyarország politizálása, ami Brüsszellel szemben, de nem Európával szemben folyik.
Kiemelte, hogy egy világrendszerváltás közepén vagyunk, ahol a legnagyobb hiba a korábbiakhoz való ragaszkodás, „előre kell nézni és nyitottnak, ugyanakkor óvatosnak kell lenni”.
