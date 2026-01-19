Ft
2026. január 19. 18:36

Mindig hazudik.

2026. január 19. 18:36
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ez a cím üvölt a bolsevik Népszaván: »Tisza Párt: marad a rezsicsökkentés«. Ez nagyon érdekes. Ugyanis MP egy bárki által megtekinthető felvételen maga jelenti ki a rá jellemző, ellentmondást nem tűrő és rém idegesítő fahangján, miszerint a rezsicsökkentés egy humbug.

De akkor most meg akarják tartani a »humbugot«? Akkor hazudott ez a barom vagy most hazudik?

A kérdés költői. Mindig hazudik.”

Nyitókép: Szentgallay Bálint / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

csulak
2026. január 20. 11:39
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
1
0
cinkegolyó
2026. január 20. 10:01
Fog még a Poloskás többet is hazudni a választásig, eddig is szemrebbenés nélkül tette.
Válasz erre
4
0
ördöngös pepecselés
2026. január 20. 06:55
bütyök annyival több a büdöskomcsiknál hogy megállás nélkül és rendíthetetlenül tud hazudni a büdöskomcsik néha elbizonytalanodtak vagy levegőt vettek
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2026. január 19. 22:49
Semmi meglepő....mindig hazudik a poloska.
Válasz erre
4
0
