Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Mindig hazudik.
„Ez a cím üvölt a bolsevik Népszaván: »Tisza Párt: marad a rezsicsökkentés«. Ez nagyon érdekes. Ugyanis MP egy bárki által megtekinthető felvételen maga jelenti ki a rá jellemző, ellentmondást nem tűrő és rém idegesítő fahangján, miszerint a rezsicsökkentés egy humbug.
De akkor most meg akarják tartani a »humbugot«? Akkor hazudott ez a barom vagy most hazudik?
A kérdés költői. Mindig hazudik.”
Nyitókép: Szentgallay Bálint / NurPhoto / NurPhoto via AFP