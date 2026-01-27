Ennyi volt, itt a vége: most először nem indul a választáson az MSZP

Magyar Péter megfejtette: titkos fideszes összeesküvés áll Jakab Péter DK-s indulása mögött
Egy-két ismert MSZP-s húzónév azonban még feltűnhet a szavazólapokon: mutatjuk, kik ők.
A Magyar Nemzet saját értesüléseire hivatkozva számolt be arról, hogy 36 év után először nem indul a Magyar Szocialista Párt a választásokon. A lap belső informátora szerint Komjáthi Imre arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása szinte esélytelen lenne.
A rendelkezésre álló információik szerint az áprilisi választástól való távolmaradás állítólag nem Magyar Péterék javára történik: a szocialisták szimplán elvesztették szavazóbázisukat – a többi baloldali párthoz hasonlóan.
Ugyanakkor megemlítették azt is, hogy lesznek néhányan az MSZP soraiból, akik egyéniben elindulnak a választáson, de már nem a párt színeiben. Akadnak még ugyanis olyan húzónevek az MSZP háza táján, akik személyes népszerűsége esélyt ad arra, hogy – ha nem is országos listán – mandátumhoz jussanak április 12-én.
A Magyar Nemzet szerint a tényt alátámasztja Hiller István is, aki a minap az ATV-ben erősítette meg, hogy Budapest 16. választókerületben, Pesterzsébeten és Soroksáron fog elindulni.
A korábbi miniszter elmondta:
biztos abban, hogy le tudja győzni a kormánypárt emberét, Földesi Gyulát, de azt is elmondta, hogy a Tisza jelöltjét, Tarr Zoltánt nem tekinti ellenfélnek és ellenségnek.
A másik egyéni jelölt Kunhalmi Ágnes lehet, aki Hillerhez hasonlóan közösségi oldalán elhagyta az MSZP-logót.
A Magyar Nemzet úgy tudja, országosan nagyjából 15 olyan MSZP-s lehet, aki egyéniben áll a startvonalhoz, és mandátumhoz jutása esetén független képviselőként tevékenykedne. A lap értesüléseit az is megerősíti, hogy a szocialisták még mindig nem mutatták be országgyűlési képviselőjelöltjeiket. és a párt honlapján sincs nyoma annak, mikor lehetne nyilvános a lista.
A rendszerváltáskor az MSZMP-ből MSZP-vé átalakult párt 1990 óta háromszor is kormánytöbbséghez jutott, a 2010-es választás óta viszont országos képviselőinek száma folyamatosan csökkent: míg 2010-ben még 59 fős frakcióval kezdték a ciklust (ez a DK megalakulásával 47 főre csökkent), 2014-ben 28, 2018-ban 15 képviselőt juttatott a parlamentbe, 2022-ben pedig már csak az ellenzéki összefogásban kapott 10 mandátumot a párt.
