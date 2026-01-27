Ft
magyar nemzet komjáthi imre magyar péter választás budapest

Ennyi volt, itt a vége: most először nem indul a választáson az MSZP

2026. január 27. 06:45

Egy-két ismert MSZP-s húzónév azonban még feltűnhet a szavazólapokon: mutatjuk, kik ők.

null

A Magyar Nemzet saját értesüléseire hivatkozva számolt be arról, hogy 36 év után először nem indul a Magyar Szocialista Párt a választásokon. A lap belső informátora szerint Komjáthi Imre arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása szinte esélytelen lenne.

A rendelkezésre álló információik szerint az áprilisi választástól való távolmaradás állítólag nem Magyar Péterék javára történik: a szocialisták szimplán elvesztették szavazóbázisukat – a többi baloldali párthoz hasonlóan.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanakkor megemlítették azt is, hogy lesznek néhányan az MSZP soraiból, akik egyéniben elindulnak a választáson, de már nem a párt színeiben. Akadnak még ugyanis olyan húzónevek az MSZP háza táján, akik személyes népszerűsége esélyt ad arra, hogy – ha nem is országos listán – mandátumhoz jussanak április 12-én.

A Magyar Nemzet szerint a tényt alátámasztja Hiller István is, aki a minap az ATV-ben erősítette meg, hogy Budapest 16. választókerületben, Pesterzsébeten és Soroksáron fog elindulni.

A korábbi miniszter elmondta: 

biztos abban, hogy le tudja győzni a kormánypárt emberét, Földesi Gyulát, de azt is elmondta, hogy a Tisza jelöltjét, Tarr Zoltánt nem tekinti ellenfélnek és ellenségnek.

A másik egyéni jelölt Kunhalmi Ágnes lehet, aki Hillerhez hasonlóan közösségi oldalán elhagyta az MSZP-logót.

A Magyar Nemzet úgy tudja, országosan nagyjából 15 olyan MSZP-s lehet, aki egyéniben áll a startvonalhoz, és mandátumhoz jutása esetén független képviselőként tevékenykedne. A lap értesüléseit az is megerősíti, hogy a szocialisták még mindig nem mutatták be országgyűlési képviselőjelöltjeiket. és a párt honlapján sincs nyoma annak, mikor lehetne nyilvános a lista.

Évek óta mélyrepülésben a párt

A rendszerváltáskor az MSZMP-ből MSZP-vé átalakult párt 1990 óta háromszor is kormánytöbbséghez jutott, a 2010-es választás óta viszont országos képviselőinek száma folyamatosan csökkent: míg 2010-ben még 59 fős frakcióval kezdték a ciklust (ez a DK megalakulásával 47 főre csökkent), 2014-ben 28, 2018-ban 15 képviselőt juttatott a parlamentbe, 2022-ben pedig már csak az ellenzéki összefogásban kapott 10 mandátumot a párt.

Nyitókép forrása: MTI/Lakatos Péter

metálgitár
2026. január 27. 07:57
MSZMP->MSZP->MZP->MP
kobi40
2026. január 27. 07:55
Anno Gyurcsány-Dobrev kiszakította az MSZP felét. Mosta a maradék szavazókat a Jobbik megmaradt szavazóival hozzácsapják a DK-hoz. Hadd szóljon. A TISASEN párttal FOSÓHOMOKRA építik a paktumot. 😂
kobi40
2026. január 27. 07:51
Jujj, de izgi! 👍👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🤥
Dixtroy
2026. január 27. 07:49
"ThunderDan 2026. január 27. 07:27 • Szerkesztve Dixtroy: ŐRJÖNGVE fognak hillerezni, kunhalmizni, varjuzni, jakabozni stb. UGYANAZOK, akik kiskedvencként szavaztak ezekre ciklusokon át újra és újra" Oké, önazonosságod szerint baloldali vagy. (tegyük fel) Fel van adva a lecke, Tarr, vagy Hiller? Földesi szóba sem jöhet. Orbán elkergetési vágyának függvényében (márpedig az ismét most vagy soha szintre van felsimogatva) inkább Tarr, még a komcsik sem vonzódnak a döglött dolgokhoz. Aztán egy ideig elcsendesednek, mintha advent lenne, amíg ismét rájönnek, hogy attól, hogy a hazug faszságaik nem kellettek senkinek, az nem azért van, mert hazug hiteltelen faszságok, ó nem. És akkor be fog indulni a toporzék, hiszen ez a műsor része, ahogy a fogatlan törött szemüveges buta vidéki fideszes toposz is ismét elő fog mászni a szájukból, hogy nem is ők a hibásak, hanem mindenki más.
