Ennyi volt, itt a vége: most először nem indul a választáson az MSZP

A Magyar Nemzet saját értesüléseire hivatkozva számolt be arról, hogy 36 év után először nem indul a Magyar Szocialista Párt a választásokon. A lap belső informátora szerint Komjáthi Imre arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása szinte esélytelen lenne.

A rendelkezésre álló információik szerint az áprilisi választástól való távolmaradás állítólag nem Magyar Péterék javára történik: a szocialisták szimplán elvesztették szavazóbázisukat – a többi baloldali párthoz hasonlóan.