Magyar Péter megfejtette: titkos fideszes összeesküvés áll Jakab Péter DK-s indulása mögött

Révbe ért Jakab Péter: a DK színeiben indul áprilisban
Újra Miskolcon méretteti meg magát az egykori pártelnök.
A Tisza Párt elnöke újra kommentelt a 444 oldalán.
Mint arról beszámoltunk, hétfőn a Demokratikus Koalíció országjárásának borsodi állomásán Dobrev Klára bejelentette, hogy Miskolcon és környékén Jakab Péter, a Jobbik egykori elnöke fog indulni. A reakciók persze nem maradtak el, a kommentelő közösség azonnal reagált, de Magyar Péter is megfejtette a dolgot, utalva arra, hogy valójában mi állhat a háttérben.
A kommentelők túlnyomó többsége – mind a Mandiner, mind más hírportálok oldalán – Jakab DK-s indulását egyértelmű kudarcként értékelte a Jobbik bukott vezetőjének karrierje szempontjából. Az emberek véleménye szerint Jakabnak ezzel lényegében véget érhet a politikusi pályafutása, hiszen a DK valószínűleg nem jut be az Országgyűlésbe. Sokan úgy vélik, „megérdemelten” jutott erre a sorsra.
A 444 oldalán ugyanakkor Magyar is „ megszólalt” – miért is éppen most hagyta volna abba a kényszeres kommentelést? –, és egy sokat sejtető üzenetet hagyott: „Fidesz-DK, nem?”
Nem teljesen világos, hogy ezzel mit akart üzenni a Tisza Párt elnöke, de talán arra utalhatott, hogy Jakab Péter DK-s indulása valójában valami titkos fideszes összeesküvés része lehet.
Nyitókép forrása: AFP / Kisbenedek Attila
Ezt is ajánljuk a témában
Újra Miskolcon méretteti meg magát az egykori pártelnök.
***