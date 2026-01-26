Ft
Demokratikus Koalíció (DK) dobrev klára Jakab Péter

Magyar Péter megfejtette: titkos fideszes összeesküvés áll Jakab Péter DK-s indulása mögött

2026. január 26. 19:47

A Tisza Párt elnöke újra kommentelt a 444 oldalán.

2026. január 26. 19:47
null

Mint arról beszámoltunk, hétfőn a Demokratikus Koalíció országjárásának borsodi állomásán Dobrev Klára bejelentette, hogy Miskolcon és környékén Jakab Péter, a Jobbik egykori elnöke fog indulni. A reakciók persze nem maradtak el, a kommentelő közösség azonnal reagált, de Magyar Péter is megfejtette a dolgot, utalva arra, hogy valójában mi állhat a háttérben.

A kommentelők túlnyomó többsége – mind a Mandiner, mind más hírportálok oldalán – Jakab DK-s indulását egyértelmű kudarcként értékelte a Jobbik bukott vezetőjének karrierje szempontjából. Az emberek véleménye szerint Jakabnak ezzel lényegében véget érhet a politikusi pályafutása, hiszen a DK valószínűleg nem jut be az Országgyűlésbe. Sokan úgy vélik, „megérdemelten” jutott erre a sorsra.

A 444 oldalán ugyanakkor Magyar is „ megszólalt” – miért is éppen most hagyta volna abba a kényszeres kommentelést? –, és egy sokat sejtető üzenetet hagyott: „Fidesz-DK, nem?”

 

Nem teljesen világos, hogy ezzel mit akart üzenni a Tisza Párt elnöke, de talán arra utalhatott, hogy Jakab Péter DK-s indulása valójában valami titkos fideszes összeesküvés része lehet.

Nyitókép forrása: AFP / Kisbenedek Attila

2026. január 26. 23:02
Az MSZP-DK-t most úgy hívják Tisza. Gyurcsányt meg úgy, hogy Magyar Péter. A komcsi nem vész el, csak átalakul.
tekeva
2026. január 26. 22:11
Tud a választás furcsa dolgokat produkálni, amikről később kiderülnek, hogy nem is furcsák. Nekem viszont a kis pártokra szavazók aránya az érdekes. Nem is olyan rég, még az mszp volt a mostani dk cipőjében. Hol vannak már? Ha ez így megy, a DK is megy az 1% alá. A kutyák még megmaradnak - szerintem - mert egy csomó embernek elege van a politikából, csakhát a kutyák is politizálnak így ők is elfogynak. Az 1990-es parlamenti pártokból van még a fidesz, a kdnp (bármennyire is a fideszhez tartozik) és a mérhetetlen mszp.
Toma78
2026. január 26. 22:10
Parízeres Peti vs Almás Habos Királyfi... nem mindegy buzikáim mind a ketten csöcsön lesztek akár mit is csináltok. Az új parlamentben egyikőtök se fog beülni. 👋🖕 majd Parízeres Petike kap majd kárpótlástól a frissen "termesztert" borjú párizsijából a Bütyöknek...🖕😁🖕
Takagi
2026. január 26. 21:55
Hülye tojásfejű csicska. Ennyit tud, sz..rtkavarni a büdiszájúaknak.
