Magyar Péter megfejtette: titkos fideszes összeesküvés áll Jakab Péter DK-s indulása mögött

Mint arról beszámoltunk, hétfőn a Demokratikus Koalíció országjárásának borsodi állomásán Dobrev Klára bejelentette, hogy Miskolcon és környékén Jakab Péter, a Jobbik egykori elnöke fog indulni. A reakciók persze nem maradtak el, a kommentelő közösség azonnal reagált, de Magyar Péter is megfejtette a dolgot, utalva arra, hogy valójában mi állhat a háttérben.

A kommentelők túlnyomó többsége – mind a Mandiner, mind más hírportálok oldalán – Jakab DK-s indulását egyértelmű kudarcként értékelte a Jobbik bukott vezetőjének karrierje szempontjából. Az emberek véleménye szerint Jakabnak ezzel lényegében véget érhet a politikusi pályafutása, hiszen a DK valószínűleg nem jut be az Országgyűlésbe. Sokan úgy vélik, „megérdemelten” jutott erre a sorsra.