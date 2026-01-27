Ft
Tisza Párt hadházy magyar péter hadházy ákos jámbor andrás ellenzék baloldal

Elszabadult a pokol a baloldalon: Hadházy és Jámbor egymás torkának esett Magyar Péter kegyeiért (VIDEÓ)

2026. január 27. 17:47

Totális zűrzavar és pánik uralkodik az ellenzéki térfélen: miközben a régi baloldal pártjai kétségbeesetten próbálnak behódolni a Tisza Pártnak, a jelöltek között nyílt háború tört ki. A 444.hu műsorában Jámbor András és Hadházy Ákos nem kímélte egymást.

2026. január 27. 17:47
Jámbor András, Hadházy Ákos

Komoly feszültséget okoz az ellenzéki politikusok között, hogy milyen módon kellene támogatniuk Magyar Pétert és a Tisza Pártot annak érdekében, hogy április 12-én sikerüljön leváltani a kormányt. 

Jakab Péter, a Jobbik korábbi elnöke a DK színeiben indul Miskolc képviselő-jelöltjeként az idei választáson, amelyre reagálva Magyar Péter arra utalhatott, hogy Jakab DK-s indulása valójában valami titkos fideszes összeesküvés része lehet. A Momentum már korábban bejelentette, nem indulnak, közben az MSZP végjátékában is a Tisza Párt a téma.

Az ellenzéken belül az okoz vitát, hogy a képviselőknek vissza kellene-e lépniük a Tisza Párt javára. A napokban Jámbor András és Hadházy Ákos között is nézeteltéréshez vezetett a baloldal választási taktikája, amelynek ezúttal is az áll a középpontjában, miképp kereshetik Magyar Péter kegyeit az érintettek.

A 2022-ben csúfos kudarcot elszenvedő ellenzéki jelöltek választási dilemmáját jól mutatja Jámbor András és Hadházy Ákos vitája a 444.hu műsorában. A beszélgetés során Jámbor András többször is megjegyezte, hogy Hadházy Ákosnak el kellene felejtenie, hogy a Tisza Párt jelöltjének esélyeit rontva induljon Zuglóban. Hadházy ugyanakkor azzal érvel, hogy az érintett választókerületben nincs esélye a Fidesznek, így ha ő nyerne, akkor sem rontaná Magyar Péterék esélyeit.

Jámbor és Hadházy között annyira elfajult a vita, hogy a műsort követően a közösségi oldalán üzengetett egymásnak a két politikus.

Az üzengetést Hadházy kezdte, aki kifogásolta egy beszélgetésben kiragadott részre hivatkozva, hogy Jámbor András egy jelentős Fidesz-győzelem esetén elfogadná az ellenzék vereségét és a választási eredményt. Emellett azért is bírálta a Szikra Mozgalom politikusát – aki már bejelentette, hogy nem indul a választáson –, szavai szerint 

Jámbor András már bejelentette, hogy visszavonul a politikától, de még mindig amellett érvel, hogy el kell fogadni, ha a piszkos, törvénytelen propaganda eredményeként nyerne a Fidesz. A propaganda nem más, mint választási csalás.

Hadházy szerint „ha biztató közvélemény-kutatások ellenére, a csalások miatt mégis nyerne a Fidesz, azt egyszerűen nem szabad még egyszer elfogadni!”

Jámbor András sem késlekedett a válasszal, bejegyzésében szomorúnak nevezte, hogy Hadházy valamivel több, mint 70 nappal a választások előtt egy beszélgetésből kiragadott részlettel támadja a szélsőbaloldali politikust. Hadházy Ákos rossz néven vette, hogy 

Jámbor András ezzel vádolja, mivel egyéniben indul képviselő-jelöltként a választáson és nem a Tisza Párt színeiben, rontja az ellenzék esélyeit.

„Ákos, nem velem vitatkozol. És ha a földbe is döngölsz a nálam nagyobb befolyásoddal, erre a kérdésre akkor is választ kell adnod” – figyelmeztette Jámbor Hadházyt. 

Mivel pártlogó hiányában indulsz, a rád leadott töredékszavazatok nem kerülnek fel semmilyen listára. Ha Zuglóban egy ellenzéki jelölt állna szemben a Fidesz jelöltjével, akkor körülbelül 30 ezer győzteskompenzációs töredékszavazatot kapna az ellenzék 

– emelte ki Jámbor, majd hozzátette: 2022-ben 90 ezer ilyen szavazat ért egy parlamenti helyet. Ez a harmad parlamenti hely, vagy kevesebb szavazatnál negyed parlamenti hely pedig számíthat a választási küzdelemben.

A beszélgetésben szóba kerültek a közvélemény-kutatások is. A két politikus egyetértett abban, hogy az ellenzéki intézetek túlmérik Magyar Péterék előnyét, ám nem kérdőjelezték meg, hogy vezet a Tisza. Ennek ellenére többször is világossá vált a beszélgetésből, hogy sem a Szikra Mozgalom vezetője, sem a keddi tüntetéseiről elhíresült Hadházy nem veszik készpénznek hogy áprilisi választás után az ellenzék alakíthat kormányt.

Nyitókép: Jámbor András Facebook-oldala

 

