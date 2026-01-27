Elszabadult a pokol a baloldalon: Hadházy és Jámbor egymás torkának esett Magyar Péter kegyeiért (VIDEÓ)

Az ellenzéken belül az okoz vitát, hogy a képviselőknek vissza kellene-e lépniük a Tisza Párt javára. A napokban Jámbor András és Hadházy Ákos között is nézeteltéréshez vezetett a baloldal választási taktikája, amelynek ezúttal is az áll a középpontjában, miképp kereshetik Magyar Péter kegyeit az érintettek.

A 2022-ben csúfos kudarcot elszenvedő ellenzéki jelöltek választási dilemmáját jól mutatja Jámbor András és Hadházy Ákos vitája a 444.hu műsorában. A beszélgetés során Jámbor András többször is megjegyezte, hogy Hadházy Ákosnak el kellene felejtenie, hogy a Tisza Párt jelöltjének esélyeit rontva induljon Zuglóban. Hadházy ugyanakkor azzal érvel, hogy az érintett választókerületben nincs esélye a Fidesznek, így ha ő nyerne, akkor sem rontaná Magyar Péterék esélyeit.

Jámbor és Hadházy között annyira elfajult a vita, hogy a műsort követően a közösségi oldalán üzengetett egymásnak a két politikus.

Az üzengetést Hadházy kezdte, aki kifogásolta egy beszélgetésben kiragadott részre hivatkozva, hogy Jámbor András egy jelentős Fidesz-győzelem esetén elfogadná az ellenzék vereségét és a választási eredményt. Emellett azért is bírálta a Szikra Mozgalom politikusát – aki már bejelentette, hogy nem indul a választáson –, szavai szerint