Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
01. 25.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
bohár dániel Magyarország jobboldal Fidesz

Elképesztő sztori: gyalog érkezett a kaposvári Háborúellenes Gyűlésre egy balatonlellei lakos, több mint 50 kilométert sétált (VIDEÓ)

2026. január 24. 21:45

Hajnali fél 2-kor indult el, hogy odaérjen időben.

2026. január 24. 21:45
null

Egy fantasztikus történetet osztott meg a Facebook-oldalán Bohár Dániel: egy balatonlellei lakos gyalog érkezett a kaposvári Háborúellenes Gyűlésre.

A férfi több mint 50 kilométert tett meg a patrióták győzelme érdekében.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Trenka Attila

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
FreedomE3
2026. január 24. 23:35
Respect! Szép volt! 🤗
Válasz erre
0
0
anna23
2026. január 24. 21:54
Lányt keresel egy éjszakára💋? Üdvözlünk - XMEET.CLUB
Válasz erre
0
0
rendes-2
2026. január 24. 21:52
Nemzeti zarándoklat. Gratula! Isten áldd meg nemzetünket és jóakaróit!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!