Elképesztő sztori: gyalog érkezett a kaposvári Háborúellenes Gyűlésre egy balatonlellei lakos, több mint 50 kilométert sétált (VIDEÓ)

Von der Leyen erre nem számított: csak idő kérdése, és úgy fog fizetni Magyarországnak, mint a katonatiszt
Ebben már teljesen biztos Orbán Viktor.
Hajnali fél 2-kor indult el, hogy odaérjen időben.
Egy fantasztikus történetet osztott meg a Facebook-oldalán Bohár Dániel: egy balatonlellei lakos gyalog érkezett a kaposvári Háborúellenes Gyűlésre.
A férfi több mint 50 kilométert tett meg a patrióták győzelme érdekében.
