Egyetlen célja volt a Fidesznek – ezt könnyedén érte el Orbán Viktor

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Megnéztük azt is, sikerült-e a pártnak erőt demonstrálnia a választások előtt.
Jelöltállítás történt a Fidesz kongresszusán, amelyen több ezer küldött vett részt. Az eseményt a szakértők gyorsan szembeállították azzal, hogy eközben a Tisza Párt egész pártagsága 26 fő. Hogyan értékelhető politikailag a Fidesz kongresszusa? Sikerült-e erőt demonstrálnia a kormányzó pártnak? A Mesterterv legutóbbi adásából ez is kiderült.
Arra a kérdésre, hogy sikerült-e a Fideszenek erőt demonstrálnia, Mráz Ágoston Sámuel leszögezte: „Igen, és ez is volt a cél.”
Mint a Nézőpont Intézet vezetője emlékeztetett: „a kongresszus olyan hetet zárt le, amelyen Magyar Péter úgy indított egy sajtótájékoztatón, hogy még a Fidesz jelöltállítása előtt meg lesz Borsod 7-ben az ő jelöltje. – Ez az a választókerület, ahol nemhogy három, hanem még egy jelöltet sem mondott a Tisza Párt. – Ez nem következett be”. Ezzel ellentétben „a választások előtt három hónappal a Fidesz ismertette az összes (mind a 106 – a szerk.) egyéni jelöltjét” – mutatott rá.
A szakértő aláhúzta: a Fidesz nyugodt erőt demonstrált.
túl azon, hogy sokan voltak és egy erős párt benyomását keltette a Fidesz, a kulcsszó a nyugodt erő volt. egy jól szervezett, sok arcú, sok hangsúlyú párt képét adta.
És a miniszterelnök egyszerre a tapasztalat és a fiatalitás egyensúlyát kereső beszédet mondott, és ez is volt az összképe a pártnak. És ezzel
a világ legtermészetesebb dolga, hogy a Fidesz kormányoz – ezt a üzenetet küldte. És ez is az érdeke a kormánynak ebben a bizonytalan világban”
– értékelt az elemző.
