Egyetlen célja volt a Fidesznek – ezt könnyedén érte el Orbán Viktor

Jelöltállítás történt a Fidesz kongresszusán, amelyen több ezer küldött vett részt. Az eseményt a szakértők gyorsan szembeállították azzal, hogy eközben a Tisza Párt egész pártagsága 26 fő. Hogyan értékelhető politikailag a Fidesz kongresszusa? Sikerült-e erőt demonstrálnia a kormányzó pártnak? A Mesterterv legutóbbi adásából ez is kiderült.

Mráz: a Fidesz nyugodt erőt demonstrált

Arra a kérdésre, hogy sikerült-e a Fideszenek erőt demonstrálnia, Mráz Ágoston Sámuel leszögezte: „Igen, és ez is volt a cél.”