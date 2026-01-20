Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Egyetlen célja volt a Fidesznek – ezt könnyedén érte el Orbán Viktor

2026. január 20. 07:24

Megnéztük azt is, sikerült-e a pártnak erőt demonstrálnia a választások előtt.

2026. január 20. 07:24
null

Jelöltállítás történt a Fidesz kongresszusán, amelyen több ezer küldött vett részt. Az eseményt a szakértők gyorsan szembeállították azzal, hogy eközben a Tisza Párt egész pártagsága 26 fő. Hogyan értékelhető politikailag a Fidesz kongresszusa? Sikerült-e erőt demonstrálnia a kormányzó pártnak? A Mesterterv legutóbbi adásából ez is kiderült.

Mráz: a Fidesz nyugodt erőt demonstrált

Arra a kérdésre, hogy  sikerült-e a Fideszenek erőt demonstrálnia, Mráz Ágoston Sámuel leszögezte: „Igen, és ez is volt a cél.”

Mint a Nézőpont Intézet vezetője emlékeztetett: „a kongresszus olyan hetet zárt le, amelyen Magyar Péter úgy indított egy sajtótájékoztatón, hogy még a Fidesz jelöltállítása előtt meg lesz Borsod 7-ben az ő jelöltje. – Ez az a választókerület, ahol nemhogy három, hanem még egy jelöltet sem mondott a Tisza Párt. – Ez nem következett be”. Ezzel ellentétben „a választások előtt három hónappal a Fidesz ismertette az összes (mind a 106 – a szerk.) egyéni jelöltjét” – mutatott rá.

A szakértő aláhúzta: a Fidesz nyugodt erőt demonstrált.

túl azon, hogy sokan voltak és egy erős párt benyomását keltette a Fidesz, a kulcsszó a nyugodt erő volt. egy jól szervezett, sok arcú, sok hangsúlyú párt képét adta.

És a miniszterelnök egyszerre a tapasztalat és a fiatalitás egyensúlyát kereső beszédet mondott, és ez is volt az összképe a pártnak. És ezzel

a világ legtermészetesebb dolga, hogy a Fidesz kormányoz – ezt a üzenetet küldte. És ez is az érdeke a kormánynak ebben a bizonytalan világban”

– értékelt az elemző.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

