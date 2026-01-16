Dobrev Kláráék nem hisznek a Mediánnak

Nincs olyan forgatókönyvünk, hogy nem jutunk be a parlamentbe. Csak az a kérdés, hogy mekkora erővel leszünk ott”.

Az EP-képviselő becslései szerint a DK gond nélkül képes lesz elérni az 5 százalékos határt, amellyel bejuthat a parlamentbe.

Molnár Csaba a háttérbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy nem szabad kiszállniuk a versenyből idő előtt, ugyanis sokan, akik nem akarnak sem a Tisza Pártra, sem a Fideszre szavazni, ők vagy a DK-ra fogják tenni a voksukat vagy távol maradnak a választástól, ami kifejezetten árthat a kormányváltásnak.

Kétmilliárdot költenek a kampányra

A politikus azt is bejelentette: pénteken új kampányszakaszt indítanak. Egyrészt több hetes óriásplakát-kampányt fognak vinni, ennek lesz online, de utcai része. Emellett folytatják a kistelepülési országjárásukat. A következő időszakban olyan körzetközpontoknak számító városokba fog eljutni Dobrev Klára, mint Komló, Szentes, Pápa vagy Kazincbarcika, de a falvakat is járni fogják.