Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
medián dobrev klára molnár csaba hvg kampány országjárás újságíró

Dobrev Kláráék nem hisznek a Mediánnak

2026. január 16. 10:46

Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke újságírói kérdésre azt is elárulta, hogy mintegy kétmilliárdot költenek majd megközelítőleg a tavaszi kampányra.

2026. január 16. 10:46
null

Háttérbeszélgetést szervezett a Demokratikus Koalíció a napokban, ahol elhangzott, 

a Dobrev Klára vezette párt leginkább a Tiszát elutasító, de a kormányváltásra vágyó idősebb, női, falusi szavazókra hajtana

– írta a Telex.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Az eseményen Molnár Csaba, a formáció ügyvezető-alelnöke egyértelműen kijelentette, 

Nincs olyan forgatókönyvünk, hogy nem jutunk be a parlamentbe. Csak az a kérdés, hogy mekkora erővel leszünk ott”.

Az EP-képviselő becslései szerint a DK gond nélkül képes lesz elérni az 5 százalékos határt, amellyel bejuthat a parlamentbe. 

Molnár Csaba a háttérbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy nem szabad kiszállniuk a versenyből idő előtt, ugyanis sokan, akik nem akarnak sem a Tisza Pártra, sem a Fideszre szavazni, ők vagy a DK-ra fogják tenni a voksukat vagy távol maradnak a választástól, ami kifejezetten árthat a kormányváltásnak.

Kétmilliárdot költenek a kampányra

A politikus azt is bejelentette: pénteken új kampányszakaszt indítanak. Egyrészt több hetes óriásplakát-kampányt fognak vinni, ennek lesz online, de utcai része. Emellett folytatják a kistelepülési országjárásukat. A következő időszakban olyan körzetközpontoknak számító városokba fog eljutni Dobrev Klára, mint Komló, Szentes, Pápa vagy Kazincbarcika, de a falvakat is járni fogják. 

Dobrev ezeken túl január 31-én évértékelőt is tart.

Molnár Csaba újságírói kérdésekre leszögezte: a DK egyedül indul, saját listával és jelöltekkel a választáson, abban pedig biztos, hogy Varju László újra fog nyerni. A párt nagyságrendileg 2 milliárd forintból fog kampányolni. Ennek a fele abból jön össze, hogy egyéni jelöltenként hozzávetőlegesen 1,7 millió forintot kapnak, további 1 milliárdot pedig „megspóroltak” a kampányra – ismertette a háttérbeszélgetésen.

Csörte a Mediánnal

Bár Molnár Csaba azt nyilatkozta, hogy pártja becslései szerint gond nélkül képes lesz elérni az 5 százalékos parlamenti küszöböt, a Medián legutóbbi felmérésében éppen csak egy százalékot adott a négy évvel ezelőtt még legerősebbnek számító ellenzéki formációnak.

Az EP-képviselő a szerdán kijött adatok láttán nem is fogta vissza magát, és keményen odaszúr Hann Endrééknek. Mint fogalmazott, „szintet lépett az egyszemélyes kutatásgyár”, amely korábban több alkalommal is személyes találkozón kérte a DK-tól, hogy rendeljenek tőlük sokmillió forintért felméréseket. Miután a baloldali párt erre nem volt hajlandó, „egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – fogalmazott a politikus.

Molnár bejegyzését azzal zárta Hannak üzenve:

Nyugodtan perelj be, Bandi, azt szoktad csinálni!”

Idővel ebbe a konfliktusba a HVG is belekeveredett. Molnár egy másik posztjában ismertette, hogy „Hann »húdehitelesvagyok« Bandi a HVG-hez menekült, hogy egy, a DK pártigazgatójával való tavaly nyári levélváltását bemutassa”

Azonban a lap cikkét elolvasva Molnár Csabának feltűnt, hogy a levelezés fontosabb része hiányzik. Ezért a DK pártigazgatója, Sebián-Petrovszki László felhívta a cikket jegyző újságírót, hogy szívesen elküldi neki a teljes levelezést, mert akkor látszódna, hogy teljesen más a helyzet, mint amit Hann állít. 

A HVG újságírója erre azt válaszolta, hogy neki megvan a teljes levelezés, nem kell neki elküldeni, 

ő maga döntött úgy, hogy csak néhány részt hoz nyilvánosságra. Mondván a többi szerinte nem fontos”.

A HVG munkatársa pedig, miután elutasította Sebián-Petrovszki kérését, azt is hozzátette, „ha nem tetszik a cikk, küldjön sajtóhelyreigazítási kérelmet”. 

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

 

 

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
backsplash
2026. január 16. 11:32
Itt a vége, ezektől most megszabadulunk az MSZMP utolsó maradványaitól is. Szomorú, hogy csaknem 30 év kellett hozzá.
Válasz erre
1
0
hátakkor
2026. január 16. 11:27
Clara Klein 51%-ról derilált az EP választáson és annak nyomán előrehozott parlamenti választásról. Most 1% a Dobrev Klein :)
Válasz erre
1
0
Dr Bubo
2026. január 16. 11:26
Adjátok vissza nekünk Böszme Ferkót!
Válasz erre
2
0
Sróf
2026. január 16. 11:21
Dékát, Dobrevet lefosom, kicsit sem érdekelnek. Ami érdekel, hogy a rendszerváltás óta a magyar politikai történelemből tud-e valaki mondani a képen épp a kamerába sandító Debreczeni Józsefnél gigantikusabb patkányt. Rendszerváltó MDF-esből véresszájú dékás. Ennél hálásabb témát el sem tudok képzeni Mező Gábornak.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!