Dobrev Kláráék nem hisznek a Mediánnak

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke újságírói kérdésre azt is elárulta, hogy mintegy kétmilliárdot költenek majd megközelítőleg a tavaszi kampányra.
Háttérbeszélgetést szervezett a Demokratikus Koalíció a napokban, ahol elhangzott,
a Dobrev Klára vezette párt leginkább a Tiszát elutasító, de a kormányváltásra vágyó idősebb, női, falusi szavazókra hajtana
– írta a Telex.
Az eseményen Molnár Csaba, a formáció ügyvezető-alelnöke egyértelműen kijelentette,
Nincs olyan forgatókönyvünk, hogy nem jutunk be a parlamentbe. Csak az a kérdés, hogy mekkora erővel leszünk ott”.
Az EP-képviselő becslései szerint a DK gond nélkül képes lesz elérni az 5 százalékos határt, amellyel bejuthat a parlamentbe.
Molnár Csaba a háttérbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy nem szabad kiszállniuk a versenyből idő előtt, ugyanis sokan, akik nem akarnak sem a Tisza Pártra, sem a Fideszre szavazni, ők vagy a DK-ra fogják tenni a voksukat vagy távol maradnak a választástól, ami kifejezetten árthat a kormányváltásnak.
A politikus azt is bejelentette: pénteken új kampányszakaszt indítanak. Egyrészt több hetes óriásplakát-kampányt fognak vinni, ennek lesz online, de utcai része. Emellett folytatják a kistelepülési országjárásukat. A következő időszakban olyan körzetközpontoknak számító városokba fog eljutni Dobrev Klára, mint Komló, Szentes, Pápa vagy Kazincbarcika, de a falvakat is járni fogják.
Dobrev ezeken túl január 31-én évértékelőt is tart.
Molnár Csaba újságírói kérdésekre leszögezte: a DK egyedül indul, saját listával és jelöltekkel a választáson, abban pedig biztos, hogy Varju László újra fog nyerni. A párt nagyságrendileg 2 milliárd forintból fog kampányolni. Ennek a fele abból jön össze, hogy egyéni jelöltenként hozzávetőlegesen 1,7 millió forintot kapnak, további 1 milliárdot pedig „megspóroltak” a kampányra – ismertette a háttérbeszélgetésen.
Bár Molnár Csaba azt nyilatkozta, hogy pártja becslései szerint gond nélkül képes lesz elérni az 5 százalékos parlamenti küszöböt, a Medián legutóbbi felmérésében éppen csak egy százalékot adott a négy évvel ezelőtt még legerősebbnek számító ellenzéki formációnak.
Az EP-képviselő a szerdán kijött adatok láttán nem is fogta vissza magát, és keményen odaszúr Hann Endrééknek. Mint fogalmazott, „szintet lépett az egyszemélyes kutatásgyár”, amely korábban több alkalommal is személyes találkozón kérte a DK-tól, hogy rendeljenek tőlük sokmillió forintért felméréseket. Miután a baloldali párt erre nem volt hajlandó, „egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – fogalmazott a politikus.
Molnár bejegyzését azzal zárta Hannak üzenve:
Nyugodtan perelj be, Bandi, azt szoktad csinálni!”
Idővel ebbe a konfliktusba a HVG is belekeveredett. Molnár egy másik posztjában ismertette, hogy „Hann »húdehitelesvagyok« Bandi a HVG-hez menekült, hogy egy, a DK pártigazgatójával való tavaly nyári levélváltását bemutassa”.
Azonban a lap cikkét elolvasva Molnár Csabának feltűnt, hogy a levelezés fontosabb része hiányzik. Ezért a DK pártigazgatója, Sebián-Petrovszki László felhívta a cikket jegyző újságírót, hogy szívesen elküldi neki a teljes levelezést, mert akkor látszódna, hogy teljesen más a helyzet, mint amit Hann állít.
A HVG újságírója erre azt válaszolta, hogy neki megvan a teljes levelezés, nem kell neki elküldeni,
ő maga döntött úgy, hogy csak néhány részt hoz nyilvánosságra. Mondván a többi szerinte nem fontos”.
A HVG munkatársa pedig, miután elutasította Sebián-Petrovszki kérését, azt is hozzátette, „ha nem tetszik a cikk, küldjön sajtóhelyreigazítási kérelmet”.
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Máthé Zoltán