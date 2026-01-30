Csúnyán lebukott Magyar Péter: ezzel a húzásával mindenkinél kicsaphatja a biztosítékot

Valóra vált Magyar Péter álma: együtt provokáltak tiszások és momentumosok a Lázárinfón (VIDEÓ)
Gyorsan megtörtént az összebútorozás.
Kocsis Máté vitte be neki a kegyelemdöfést.
Imént jelent meg, hogy tegnap a Tisza bűnözőket uszított a fideszesekre Gyöngyösön – emlékeztetett Kocsis Máté a Facebook-oldalán.
„A Lázárinfóra Magyar Péter »szeretetországából« kivezényelt, a jelenlévőkkel balhézó csoport jónéhány tagjáról kiderült, hogy a jogtipráshoz több közük van, mint a jogvédelemhez.
A hivatásos gyűlöletkeltők nem ismeretlenek a hatóságok előtt sem: emberkereskedelem, zsarolás, sikkasztás, nemi erőszak, testi sértés vádja miatt kerültek az igazságszolgáltatás látókörébe, de van köztük büntetett előéletű is.
Nos, ennek már semmi köze nincs Lázár János szavaihoz, sem a bocsánatkéréséhez, sem ahhoz a vitához, hogy a cigányság még nem dolgozó része jelentheti-e az ország munkaerő-tartalékait vagy lehetőségeit. Ennek pusztán a nyers erőszakhoz van köze, a Magyar Pétertől jól megszokott agresszióhoz és uszításhoz, és ahhoz, hogy a tiszások a vélt politikai előnyszerzésük érdekében a feszültség gerjesztésében érdekeltek” – állapította meg a Fidesz frakcióvezetője.
„Ami Lázár bocsánatkérése óta történik, azon már egyre többen átlátnak.
Magyar Péter kétszínű gyűlöletpropagandája nem ismer határokat, úgy használ fel embert ember ellen, ahogy a gyerekei anyját áldozta fel a saját karrierje érdekében.
De rossz hírem van számára: a normális és közös hazát építő cigányok nincsenek azokkal a megvásárolt bűnözőkkel, akiket tegnap odaküldött” – írta Kocsis Máté.
