01. 30.
péntek
01. 30.
péntek
Csúnyán lebukott Magyar Péter: ezzel a húzásával mindenkinél kicsaphatja a biztosítékot

2026. január 30. 18:58

Kocsis Máté vitte be neki a kegyelemdöfést.

2026. január 30. 18:58
null

Imént jelent meg, hogy tegnap a Tisza bűnözőket uszított a fideszesekre Gyöngyösön – emlékeztetett Kocsis Máté a Facebook-oldalán.

„A Lázárinfóra Magyar Péter »szeretetországából« kivezényelt, a jelenlévőkkel balhézó csoport jónéhány tagjáról kiderült, hogy a jogtipráshoz több közük van, mint a jogvédelemhez.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A hivatásos gyűlöletkeltők nem ismeretlenek a hatóságok előtt sem: emberkereskedelem, zsarolás, sikkasztás, nemi erőszak, testi sértés vádja miatt kerültek az igazságszolgáltatás látókörébe, de van köztük büntetett előéletű is. 

Nos, ennek már semmi köze nincs Lázár János szavaihoz, sem a bocsánatkéréséhez, sem ahhoz a vitához, hogy a cigányság még nem dolgozó része jelentheti-e az ország munkaerő-tartalékait vagy lehetőségeit. Ennek pusztán a nyers erőszakhoz van köze, a Magyar Pétertől jól megszokott agresszióhoz és uszításhoz, és ahhoz, hogy a tiszások a vélt politikai előnyszerzésük érdekében a feszültség gerjesztésében érdekeltek” – állapította meg a Fidesz frakcióvezetője.

„Ami Lázár bocsánatkérése óta történik, azon már egyre többen átlátnak.

Magyar Péter kétszínű gyűlöletpropagandája nem ismer határokat, úgy használ fel embert ember ellen, ahogy a gyerekei anyját áldozta fel a saját karrierje érdekében.

De rossz hírem van számára: a normális és közös hazát építő cigányok nincsenek azokkal a megvásárolt bűnözőkkel, akiket tegnap odaküldött” – írta Kocsis Máté.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

Összesen 18 komment

totumfaktum-2
2026. január 30. 20:01
kalmanok Legutóbb az ilyen sztorival házaló "jelöltetek" vagy mitek csak azért fújt visszavonulót az ordas hazugsága miatt, mert a rendőrségen már hamis vád lett volna megismételnie. Csak mondom, hátha megérted.
Válasz erre
1
0
westend
2026. január 30. 20:00
rocktoberi-3 2026. január 30. 19:05 " egyből ráugrik az egész propaganda-siserehad " - mindig ezt csináljátok, ennyit tudtok. És mennyire sokan vagytok a siserehadban poloskafertőzött, nyócan?
Válasz erre
0
0
westend
2026. január 30. 19:58
steinamanger-2 2026. január 30. 19:30 "A Mandinert 18 éves senkiházi, újgazdag fideszes kölkek írják" - megint magadból indulsz ki poloska-fertőzött :D Nézzél má' ki a saját seggedből te szerencsétlen..
Válasz erre
1
0
Toma78
2026. január 30. 19:31
A rejtett tartalêkok...😁 Mit adott Petike megkapták Rókát futtatni a régi hármasra?; Esetleg Staller Ilona lejtett egy táncot a helyi falunapokon? Vagy esetleg a sitten töltött évek fényt gyújtottak a sötétségben a helyi felolvasó estéken a Csipke Józsikával kapcsolatban. Mert ugye azt senki nem gondolta komolyan, hogy ezek az orkok tudnak olvasni? Esetleg Petike küld mégegy zsák krumplit is két marék tűzifával...🖕😁🖕
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!