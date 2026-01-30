Csúnyán lebukott Magyar Péter: ezzel a húzásával mindenkinél kicsaphatja a biztosítékot

Imént jelent meg, hogy tegnap a Tisza bűnözőket uszított a fideszesekre Gyöngyösön – emlékeztetett Kocsis Máté a Facebook-oldalán.

„A Lázárinfóra Magyar Péter »szeretetországából« kivezényelt, a jelenlévőkkel balhézó csoport jónéhány tagjáról kiderült, hogy a jogtipráshoz több közük van, mint a jogvédelemhez.