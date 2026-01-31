Ft
bohár dániel sándor fegyir kukorelly endre magyar hang simicska újságíró

Csintalan úr és a többiek: ukránsimogató, magyarellenes, szörnyű kirohanás volt ez a néhány perc!

2026. január 31. 17:46

Ez a tiszás „párbeszéd” iskolapéldája.

2026. január 31. 17:46
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Bohár Dániel saját netes csatornáján közölt egy rövid videót, amely arról szólt, hogy az utcán az ukrán nagykövetet kérdezné, ha az válaszolna. 

Így a kérdést többször megpróbálta feltenni, de a válasz mindannyiszor néma csönd volt. 

Bohár a hazánk elleni ukrán támadások részleteiről kérdezte a nagykövetet, akit még Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is bekéretett a magyar szuverenitást sértő történések miatt. 

Erről a jelentről is beszélgettek a Magyar Hang Kötöttfogás című podcastjának szereplői: Csintalan Sándor, Dévényi István, Kukorelly Endre és Reichert János. 

Szörnyű, ukránsimogató, magyarellenes kirohanás volt ez a néhány perc. 

A diplomáciai konfliktus középpontjában az állt, hogy a magyar kormányfő Ukrajna európai uniós csatlakozási esélyeiről a következőket mondta: 

Szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba.” 

Andrij Szibiha külügyminiszter erre durva, éles hangú választ adott: „Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr. Moszkvai mestere nem fog száz évig élni, még akkor sem, ha ön minden szervét odaadná neki.” És Zelenszkij is beszólt nekünk, amikor azt mondta: „minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy tockost” (vagy fejbekólintást). Bár nevet nem említett, a közvélemény és a diplomácia egyértelműen Orbán Viktornak címezve értékelte az üzenetet.

Az eposzi seregszemle tehát megtörtént. Egyik oldalon a vérliberális, tiszás csapat. Olyannyira tiszás, hogy legtöbbjük neve ott szerepel annak az újságnak az impesszumában, amely a legutóbb címoldalán hozta Kapitány István fényképét, aki magát a magyar Jockey Ewing-ként említi, a Tisza nem régen leigazolt tisztségviselőjét, energetikai szakértőjét, aki azzal mutatkozott be, hogy részletezte, hogyan lehetne leválni az olcsó orosz olajról, ami a rezsicsökkentés végét jelentené. A lap tehát Magyarország ellenségének csinált címoldalas reklámot. 

A podcast résztvevői pedig ezt a gondolatiságot támogatták ezerrel, amikor Bohár Dánielt támadták.

Pedig Bohár nem tett mást, csak megpróbált válaszokat kapni Sándor Fegyir nagykövettől, akit Szijjártó Péter éppen a magyar szuverenitást sértő történések miatt kéretett magához, s azt kérdezte: „Az ukránok miért akarnak beavatkozni a választási kampányba?” A válasz pedig: csönd, többszöri nekifutás után is. „Miért nem válaszol egyetlen kérdésre sem? Ezek fontos kérdések, önök bele akarnak szólni a választási kampányba. A magyar embereket akarják befolyásolni” – érvelt Bohár. 

Kukorelly megjegyezte: „Még február sincsen, nincs igazi kampány, de ez eddig a mélypont. Ez a film, ez a bejátszás, amikor ezt az embert körbe veszik ilyen Bohár-szerű alakok. Amit itt produkálnak, ilyet én még nem pipáltam. Ez tényleg a mélypont. Tényleg menjenek, ahová gondolom.” Aztán indulattól vezérelve kifakadt: 

„Ez a Bohár egy gazember.” Tagolva megismételte. „Gaz-em-ber.”

„Te becsületes, rendes embernek tartod, most komolyan?” – kérdezte Dévényit, aki korábban jobboldali újságíró volt, csak Simicska érkeztével árulta el a nemzeti ügyet és Simicska mellett maradt. „Dévényi: – Egyre inkább tudathasadásos állapotban vagyok. Ismerem őket régóta.” Reichert János, aki korábban szintén jobboldali újságíró volt, csak ő is átállt a másik oldalra, kijelentette: „E helyről szeretném tiszteletteljes üdvözletemet küldeni Sándor Fegyirnek, a történetben szereplő magyar, úgynevezett újságírók a cipőzsinórját sem oldhatják meg.”

Kukorelly azt is kijelentette: „Nagyon szeretnék meginni egy pohár sört egy olyan fideszes szavazóval, aki nem fizetett alkalmazott, másrészt nem agymosott és totálisan indoktrinált, harmadrészt nem tartja magát gazembernek. Én ilyen embert nem ismerek, sajnos.” Magyarán ő maga mondta ki, hogy nem akar fideszessel tárgyalni, mégha az ő kritériumainak meg is felelnek.  

Ez a tiszás „párbeszéd” iskolapéldája. 

Magyar Péter sem akar párbeszédben részt venni, mert akkor csak a valótlan állításai arzenáljára kéne válaszolnia.

Kukorelly Endre egyébként korábban kényes volt arra, hogy egyenlő távolságot tartson a politikai erőktől. Nem tartott, mindig is balos volt, de jobban esett a lelkének a független okostojást eljátszani. 

Ma már erről is letett. Tisza párti podcastban szerepel, a Magyar Hang impresszumában a szerzők között van. Nyíltan felvállalva politikai hitvallását. Ez is valami, kedves Bandi! Fura politikai gusztusod van, de legalább őszinte vagy.

Az mindenesetre meglehetősen furcsa, hogy egy munkáját végző, békepárti újságírót gazemberezel, és információszerzési igyekezetét nevezed mélypontnak. 

Mondd, és a háborúpártiság micsoda?

***

