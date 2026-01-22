A punk egyik nagy tragédiája éppen az, hogy amit színpadon jelképként játszott el – az önfelszámolást, azt sokan a saját életükben is végigvitték. Kurt Cobain, Sid Vicious, Layne Staley – és a sort lehetne folytatni.

A magyar és a nyugati underground a XX. században: más irány, más tét

Itthon egészen más idők jártak: Beatrice (Nagy Feró korai korszaka), URH, Európa Kiadó, Kontroll Csoport, Trabant, Bizottság. A nyugati punk a jólét belső ürességére reagált, míg a magyar underground a valóság elhallgatására, az állandó hazugságra és az elnyomásra. Kitörni akart onnan és nem elpusztítani önmagát. Ez óriási különbség.

Kint ment a drogmítosz, a heroizált önpusztítás, míg itthon az ironikus, keserű, értelmiségi ellenállás. Ezért volt nálunk a lázadás eleve közelebb ahhoz, amit ma nemzeti ellenkultúrának lehetne nevezni. Nem véletlen és nem is tájidegen, hogy Nagy Feró (Isten éltesse ezúton is!) később a nemzeti oldal mellett tett hitet és áll ki mellette következetesen, a mai napig.

Az új, magyar undergroundnak a rend visszaállításáért kellene lázadnia, hogy legyen haza, család, nők és férfiak, anyák és apák, nagypapák és nagymamák. Ma éppen ezen az oldalon gyűlik fel a valódi lázadási potenciál. Az establishment azonban épp ezt nem akarja, hanem folyékony oldószerként viselkedik, feloldja az identitást, a nemet, a kötődést és a nemzetet, azt hazudva, hogy a nemzet elavult fogalom, a jövő a multikultiban van, és egyedül is jó lenni. Ez a nap végén kísértetiesen hasonlítani fog a nihilhez, mert amikor mindenhogy jó és minden érték, akkor végül semmi sem az. Ha szét lett verve a hangszer, a nemzet a család, akkor jön a csend. Nem marad semmi.