szentkirályi alexandra cseh katalin brüsszel magyarország ukrajna

Cseh Katalin újabb ámokfutásba kezdett: Magyarország kiiktatására kéri Brüsszelt (VIDEÓ)

2026. január 15. 08:54

A korábbi EP képviselő szerint úgy kell átírni az EU szabályait, hogy Magyarországot megkerülve dönthessen Brüsszel Ukrajna uniós tagságáról.

2026. január 15. 08:54
Cseh Katalin

Cseh Katalin szerint úgy kell átírni az EU szabályait, hogy Magyarországot megkerülve dönthessen Brüsszel Ukrajna uniós tagságáról és háborús kérdésekben – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főváros frakcióvezetője legújabb közösségi-oldalára feltöltött videójában.

Cseh Katalin, korábbi EP képviselő az idézett részletben úgy fogalmazott:

Igen is, meg kell változtatni azokat a keretszabályokat, amik a döntéshozatal módját szabályozzák.”

A frakcióvezető rámutatott videójában, hogy pontosan ezért nem szabad Brüsszel embereire bízni az országot.

Nyitókép forrása: képernyőkép

 

gullwing
2026. január 15. 10:47
Na az ilyet kellett volna a kukába dombi mikor az anyja alól a szívlapáttal elvették... De talán most sem késő a szívlapáttal közelebbi ismeretségbe kerülni....
Türelem
2026. január 15. 10:44
Mindig voltak gyökértelen, megvásárolt zsidók, akik miatt szépen nő az antiszemitizmus.
esvany-0
2026. január 15. 10:38
"A korábbi EP képviselő szerint úgy kell átírni az EU szabályait, hogy Magyarországot megkerülve dönthessen Brüsszel" Hülyenéni, szerződést, vagy a Szerződéseket csak a szerződő felek egyetértésével lehet módosítani. Ha valaki valamelyik szerződő felet kijátszani, vagy "megkerülni" próbálja, az a Szerződések megszegése, jogtiprás. Mellesleg mi ez a nagy sietség, miért kellene Ukrajnát máris felvenni az EU-ba? Várjon a sorára, mint Törökország, vagy a többi tagjelölt!
cint04
2026. január 15. 10:19
ezt a feljelentgető ávós gyökér ribancot mikor viszik már el amiért meglopta az 'európai adófizetőket' ??
