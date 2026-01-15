Cseh Katalin újabb ámokfutásba kezdett: Magyarország kiiktatására kéri Brüsszelt (VIDEÓ)

Szívem királynője – Idő, emlékezet és a hűség dramaturgiája a Nemzeti Színházban (X)

A Nemzeti Színház előadását Viktor Rizsakov rendezi, aki az olvasópróbán hangsúlyozta: az ember lelke nem öregszik, legfeljebb rétegződik. A darab humorral telített dialógusai mögött ott húzódik az élet tragikus tapasztalata – az elmúlás, a kimondatlan érzések és a késlekedő felismerések sora.