Cseh Katalin újabb ámokfutásba kezdett: Magyarország kiiktatására kéri Brüsszelt (VIDEÓ)

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
„Ha nem sikerül a Magyar Péter projekt, akkor legalább az Orbán-ellenességre” akarják fölhasználni ezt a választást – hangzott el a Mestertervben.
Cseh Katalin szerint úgy kell átírni az EU szabályait, hogy Magyarországot megkerülve dönthessen Brüsszel Ukrajna uniós tagságáról és háborús kérdésekben – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főváros frakcióvezetője legújabb közösségi-oldalára feltöltött videójában.
Cseh Katalin, korábbi EP képviselő az idézett részletben úgy fogalmazott:
Igen is, meg kell változtatni azokat a keretszabályokat, amik a döntéshozatal módját szabályozzák.”
A frakcióvezető rámutatott videójában, hogy pontosan ezért nem szabad Brüsszel embereire bízni az országot.
