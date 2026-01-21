Bécset már leköröztük, München is a hátunkat nézi, annyira hasít Budapest

A Liszt Ferenc repülőtéren (BUD) a Budapest Airport szerdai közleménye szerint összesen 19 632 894 utast szolgáltak ki 2025-ben, amely az előző évhez viszonyítva 11,7, a járvány előtti, 2019-es rekordévhez lépest 21,4 százalékos növekedés. Az adatokat összehasonlítva a magyar főváros repülőtere a harmadik legnagyobb lett a régiós fővárosok között, Bécs és Varsó után.

Az Airportal légi közlekedési szakportál szerint a régió reptér-üzemeltetőinek tavalyi utasforgalomról szóló közleményeit összevetve az utasszám tekintetében a legnagyobb ismét a bécsi légikikötő (VIE) volt. Az osztrák főváros repülőterén 32 559 115-en fordultak meg 2025-ben, amely az előző évhez képest 2,6 százalékos növekedés, a járvány előtti forgalmat 2,8 százalékkal haladja meg.