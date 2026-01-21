Bécset már leköröztük, München is a hátunkat nézi, annyira hasít Budapest

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
A Liszt Ferenc repülőtéren (BUD) a Budapest Airport szerdai közleménye szerint összesen 19 632 894 utast szolgáltak ki 2025-ben, amely az előző évhez viszonyítva 11,7, a járvány előtti, 2019-es rekordévhez lépest 21,4 százalékos növekedés. Az adatokat összehasonlítva a magyar főváros repülőtere a harmadik legnagyobb lett a régiós fővárosok között, Bécs és Varsó után.
Az Airportal légi közlekedési szakportál szerint a régió reptér-üzemeltetőinek tavalyi utasforgalomról szóló közleményeit összevetve az utasszám tekintetében a legnagyobb ismét a bécsi légikikötő (VIE) volt. Az osztrák főváros repülőterén 32 559 115-en fordultak meg 2025-ben, amely az előző évhez képest 2,6 százalékos növekedés, a járvány előtti forgalmat 2,8 százalékkal haladja meg.
Az Ausztriában bevezetett légiközlekedést terhelő adók miatt a Ryanair és a Wizz Air is jelentős kapacitást helyez át Pozsonyba az osztrák fővárosból, amely már a tavalyi növekedésre is hatással volt, és várhatóan 2026-ban is érezteti majd hatását.
A varsói Chopin repülőtéren 24 097 059 utast regisztráltak, amely 13,2 százalékos növekedés 2024-hez viszonyítva, a 2019-es forgalmat pedig közel 28 százalékkal sikerült meghaladni. A prágai Václav Havel (PRG) repülőtéren mintegy 18,4 millió utas fordult meg 2025-ben, amely az előző évhez viszonyítva 12,5 százalékos növekedés, a légikikötőnek a járvány óta először sikerült meghaladni a 2019-es utasszámot, 3,3 százalékkal.
A bukaresti Otopeni-Henri Coanda (OTP) légikikötőben 17 006 000 utas fordult meg, amely az előző évhez viszonyítva 6,6 százalékos növekedés, a járvány előtti 2019-est pedig 15,6 százalékkal haladta meg. A kisebb bukaresti Baneasa repülőtérrel együtt 17,7 millió utast kezel a román főváros két légikikötője.
A teherforgalom tekintetében Budapest kimagasló eredményeket tudhat magáénak, hiszen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren meghaladta a 426 ezer tonnát a légiáru mennyisége 2025-ben, amely az előző évi 299 ezer tonnás értékhez viszonyítva több mint 42 százalékos növekedés. Budapest az árumennyiség tekintetében jelentős mértékben lehagyta a bécsi, de még a müncheni repülőteret is. Az osztrák főváros repülőterén 313 763 tonna árut kezeltek 2025-ben, amely az előző évi 297 945 tonnához képest 5,3 százalékos növekedés.
A bajor főváros repülőterén 341 ezer tonna áru haladt át tavaly, amely 9,61 százalékos bővülés az előző évi 311 ezer tonnához viszonyítva. A szakportál előrejelzése szerint Ferihegyen az erőteljes növekedés bár vélhetően lassuló mértékben, de 2026-ben is folytatódik az áruforgalom terén.
A nyitóképen a Cargolux Boeing 747-es repülőgépe a Liszt Ferenc- repülőtér árukezelő központja, a Cargo City avatásán 2019. november 21-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd