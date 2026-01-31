„Igen, könnyen lehet, hogy a baloldal ezúttal a nagy kezdőbetűkkel írt Tisztelt Házon kívül marad. De ettől még nem kell, hogy képletes értelemben is kisbetűvel a »házon kívül«, »zárva vagyunk«, »ne keressenek« cédulát tűzze ki ajtajára. A parlamenten kívül is van élet. Ha esetleg elkerülte volna a figyelmünket, a szavazóink eddig is ott éltek. A számok azt mutatják, sok tiszteletre méltó erőfeszítés ellenére (és sok kevéssé tiszteletre méltó hiba mellett, amelyektől távolról sem vagyok mentes én sem) a parlamenti jelenlét nem mozdította elő a társadalmi jelenlétet.

Persze a parlamenti jelenlét kommunikációs és financiális lehetőségeivel könnyebb. De mégiscsak a társadalmi jelenlét a feltétele a parlamenti reprezentációnak, és nem fordítva. Nem állítom, hogy feltétlenül a jelenlegi töredezett, lejáratódott pártszerkezet számára adatik túlélés. De egy mozgalmi természetű baloldal, szociáldemokrácia (és a baloldali liberális, zöldáramlatok) számára igen. Nem tudom, egy ilyen baloldalban lesz-e helye (és milyen helye lesz) a jelenlegi parlamenti ellenzék jobb embereinek és erőinek, politikai tapasztalataik és tudásuk hasznosítható elemeinek. Főleg maradék szervezeteinek, belső kritikájuk ellenére is kitartó aktivistáinak és drukkereinek. Elfogult vagyok, hiszen közöttük éltem. Szeretném, ha nem akadályai, hanem segítői volnának egy újjászerveződő baloldal új társadalmi jelenlétének. Szeretném, ha mások is ezt látnák bennük.