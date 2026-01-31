Ft
01. 31.
szombat
mszp lmp parlamenti jelenlét párbeszéd baloldal

Baloldal, Házon kívül?

2026. január 31. 07:09

Nem állítom, hogy feltétlenül a jelenlegi töredezett, lejáratódott pártszerkezet számára adatik túlélés.

2026. január 31. 07:09
null
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„Igen, könnyen lehet, hogy a baloldal ezúttal a nagy kezdőbetűkkel írt Tisztelt Házon kívül marad. De ettől még nem kell, hogy képletes értelemben is kisbetűvel a »házon kívül«, »zárva vagyunk«, »ne keressenek« cédulát tűzze ki ajtajára. A parlamenten kívül is van élet. Ha esetleg elkerülte volna a figyelmünket, a szavazóink eddig is ott éltek. A számok azt mutatják, sok tiszteletre méltó erőfeszítés ellenére (és sok kevéssé tiszteletre méltó hiba mellett, amelyektől távolról sem vagyok mentes én sem) a parlamenti jelenlét nem mozdította elő a társadalmi jelenlétet.

Persze a parlamenti jelenlét kommunikációs és financiális lehetőségeivel könnyebb. De mégiscsak a társadalmi jelenlét a feltétele a parlamenti reprezentációnak, és nem fordítva. Nem állítom, hogy feltétlenül a jelenlegi töredezett, lejáratódott pártszerkezet számára adatik túlélés. De egy mozgalmi természetű baloldal, szociáldemokrácia (és a baloldali liberális, zöldáramlatok) számára igen. Nem tudom, egy ilyen baloldalban lesz-e helye (és milyen helye lesz) a jelenlegi parlamenti ellenzék jobb embereinek és erőinek, politikai tapasztalataik és tudásuk hasznosítható elemeinek. Főleg maradék szervezeteinek, belső kritikájuk ellenére is kitartó aktivistáinak és drukkereinek. Elfogult vagyok, hiszen közöttük éltem. Szeretném, ha nem akadályai, hanem segítői volnának egy újjászerveződő baloldal új társadalmi jelenlétének. Szeretném, ha mások is ezt látnák bennük.

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
De ha nem így lesz, baloldali és szabadelvű közösségekre akkor is szükség van. Ha velünk, ha nélkülünk.

A baloldali Párbeszédből kinőtt Humanisták és a zöld-bal LMP már bejelentették: nem indulnak. A bejutásra nagyon is érdemes Szabó Tímea feltehetőleg civil jelöltként méreti meg magát. Az MSZP döntés előtt áll, könnyen lehet, hogy néhány, szintén arra érdemes képviselőjük Szabó Tímeához hasonlóan cselekszik. Kerületeikben a Fidesz-ellenesség akkora, hogy itt az ellenzéki belső verseny sem hozhatja helyzetbe nevető harmadikként a kormánypártot. Máshol persze nagyon is volna ilyen veszély. Márfai Péter épp tegnapi Népszava-cikkében tudatta: ezt belátván az ő szocialista jelöltjük Baján visszalép. A liberális, de baloldali törekvéseket is felvállaló Momentum Fekete-Győr András kezdeményezését követően elsőként tette ezt. Szerintem helyesen.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Galerida
2026. január 31. 08:04
Ildikó néni nyugi! A hatalmas pártvagyon és az állami vagyon egy része a tervek szerint hazahordva, a klán gyermekeinek és unokáinak anyagi alapja biztosítva és az intenzív külföldi segítségnek hála nem a börtönben tarthatnak nyugdíjas találkozót! Nem éppen ez volt Lenin elvtárs maximális programja, de így sem rossz....
Barna Kutya
2026. január 31. 07:58
Nektek soha semmilyen közötök nem volt a baloldalhoz. Nem tudnátok egy olyan intézkedést sem mondani, amit az emberek életének megkönnyítésére tettetek, mikor kormányoztátok az országot. Már régen lefeküdtetek a tőkének, az ő érdekeiket képviselitek.
Búvár Kund
2026. január 31. 07:34
Baloldal. Magán ki ül?
Búvár Kund
2026. január 31. 07:28
Megfogadtam, hogy nem foglalkozom ezzel a gumimúmiával!
