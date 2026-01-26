Ft
Tisza Párt brüsszeliták európai parlament mentelmi jog Magyar Péter

Azon gondolkodom, hogy el kéne mennem Kelemen Istvánnéhoz

2026. január 26. 09:18

Ne tessék beírni mindenhova, hogy majd lecsukják, mert nem fogják. Jó?

2026. január 26. 09:18
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Azon gondolkodom, hogy el kéne mennem Kelemen Istvánnéhoz. Rendes fideszes nyugdíjas néninek képzelem, tán ketten élnek apuskával valami kistelepülésen, csirkepörkölt, hamvasított dauer, az udvaron almafa, a tévében táncolós gálaműsorok meg hírtévé, és persze Facebook meg YouTube, ahol nagyon aktív. Apuska mondja is neki, hogy Jusztikám, hát kapcsold már ki azt a szart, de nem, nem, ő még ide beírja azt a dolgot a mentelmi jogról, ami mindenhova szokott. Beírta már a Czeglédi úrnak is, de az nem értett vele egyet, most beírja a sifferdoktor videójához is, az rendes jogász, ha balos is, de ő majd érteni fogja! 

Leülnénk szépen a kiskonyhában, lehalkítanánk a betelefonálós műsort, két kezem közé vennem a kis dolgos kezét, és mondanám, sorra, hogy Juszti néni, ez a mentelmi jog, ez nem így van. Tessék rám figyelni, jó szívvel mondom. Ha Magyart megválasztják országgyűlési képviselőnek, pláne miniszterelnöknek, akkor valóban csak úgy lehet utóbbi kettő, ha az EP-mandátumáról és ezzel a »kinti« mentelmi jogáról lemond, de most tessék velem maradni, most figyeljen: akkor lesz helyettük másik. Hazai. És ha van egy tiszás többségű parlament, az ugyanúgy nem kell, hogy kiadja. Ne tessék beírni mindenhova, hogy majd lecsukják, mert nem fogják. Jó? Szívemben a legnagyobb szeretettel mondom, Juszti néni. Na. Most tessék megmutatni, hova írta még be ezt a butaságot az elmúlt fél évben, meg hogy önnek ezt ki mondta. Köszönöm. Ne tessék többé.

Nem, nem maradok a kávénál tovább, nagyon kedves, de mennem kell, dolog van. Zöld meg balos NGO-kkal, mozgalmakkal-műhelyekkel-szakértőkkel lesz egy workshopunk, pólókat fogunk batikolni ilyen zöld Shell-logóval. Igen, zöldre mossuk, nagyon érdekes lesz."

Nyitókép: FREDERICK FLORIN/AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

lemez
2026. január 26. 12:29
Vidéki vagyok,kikérem magamnak ezt az irást.Itt józan értelmes emberek élnek.Családjaik végigélték a gyurcsány-szdsz korszakot.Nem kérik vissza a fekete munkát ,zsebböl fizetést mert nem nyugdij.Itt is vannak elégedetlenek akik saját sorsukat nem tudják irányitani ,ezt a kormánytól várják.Ezek lettek poloska hivök hál Istennek nem sokan.
Válasz erre
1
0
Neless
2026. január 26. 12:27
Azért nem jön Zuglóba, mert még neki is azt mondanák az emberek, mint a kitudjahogy megválasztott polginak, Rózsa Andrásnak, hogy inkább a hóeltakarításban jeleskedjen! Mert az nem megy sem Zuglóban, sem Budapesten!
Válasz erre
1
0
galancza-2
2026. január 26. 12:16
cegi egész életében magyar-kereszténygyűlölő kozmolibsikomcsináci patkány volt és ma is az. szadeszos volt, majd donátova főtanácsa,és mindig balos intézeteknél,lapoknál röfögött, böfögött. Bár faluban,kisvárosban élt, tanult 18 éves koráig, mindig undorodott a vidéki magyar emberektől. Van erre bőven példa: pl.: libás gordi is abban a kivárosban érettségizett mint cegi. karigeri,fletó,konce,végbélszél detti, makizaj,stt is kisvárosokaban vagy falvakban éltek, tanultak gyerekkorukban, fiatalkorukban. cegi csak azért kritizál poloskát meg az egyéb balosokat,mert érzi hogy ismét veszithatnak,mert sok hülyeséget ugatnak. De amúgy minden kritikája ellenére bukfencezne örömében poloska győzelme esetén. Egyébként kun béla, szamueli, rákosi, péter gábor,stb is vidáki,kisvárosi alakok voltak. És cegi pont olyan minden tekintetben mint ők.
Válasz erre
1
0
titi77
2026. január 26. 12:15
cegó vajon "pajkaszegen" járt? mer' nagyon úgy néz ki!
Válasz erre
4
0
