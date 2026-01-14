A kormányoldalt rendszeresen éri az a vád, hogy túl sokat költ a kommunikációra, ráadásul a Meta – amelynek jogásza Magyar egyik, szerinte agyhalott (szerintem viszont gonosz machinációban igencsak tehetséges) EP-képviselője éppen most tiltotta be a politikai hirdetéseket. Erre jön a belbudai Jakab Péter, és teleszórja az internetet azzal a szlogennel, amit akár hirdethetne is a kormányzat.
Vagyis röviden: Magyar azzal próbál meg magának kampányolni, hogy a kormánypártoknak kampányol. Ebből pedig két dolog következhet: – vagy Hont Andrásnak van igaza, és a Karmelitában kotyvasztották ki, hogy mi az ellenszenves a Fideszben, és ezt a laborban kikísérletezett politikai Pindúr pandúrt (vagy Pítör pandúrt…) dobták be az ellenzéki szavazóknak (ez mondjuk kiváló humorérzékről árulkodik, bárkinek is az ötlete volt, ha egyáltalán), vagy mindenkinek másnak, és tényleg annyira tudatlan, ahogy eddig is gondoltuk.