tisza párt magyar péter brian élete fidesz szlogen öngyilkos

Az öngyilkos osztag bevetette magát

2026. január 14. 08:53

Magyar azzal próbál meg magának kampányolni, hogy a kormánypártoknak kampányol.

2026. január 14. 08:53
Szalai Szilárd
Szalai Szilárd
Pesti Srácok

„A Monty Phyton megjósolta Magyar Péter és a Tisza Párt eljövetelét is: mikor a Brian élete című film végén keresztre feszítik a messiásnak vélt címszereplőt, megérkezik a legelvakultabb szektás követő csapat, az Öngyilkos Osztag, akik azzal próbálnak a megváltó kedvében járni, hogy lemészárolják magukat. (…) De a politikatörténet legdurvább dupla csavara még csak ezután jön: a rendszerbontó ellenzéki messiás megszórja teljesen ingyen (a kormánypártoknak teljesen ingyen) az internet minden bugyrát, C. Ronaldót és Madonnát inasba rakva elérések és reakciók tekintetében a kormánypárt kampányszlogenjével.

Így, ha esetleg valaki nem követte volna a Fidesz múlt hétvégi kongresszusát, akkor is tudja, hogy a jelszó „a biztos választás” a kormánypártok oldalán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
A kormányoldalt rendszeresen éri az a vád, hogy túl sokat költ a kommunikációra, ráadásul a Meta – amelynek jogásza Magyar egyik, szerinte agyhalott (szerintem viszont gonosz machinációban igencsak tehetséges) EP-képviselője éppen most tiltotta be a politikai hirdetéseket. Erre jön a belbudai Jakab Péter, és teleszórja az internetet azzal a szlogennel, amit akár hirdethetne is a kormányzat.

Vagyis röviden: Magyar azzal próbál meg magának kampányolni, hogy a kormánypártoknak kampányol. Ebből pedig két dolog következhet: – vagy Hont Andrásnak van igaza, és a Karmelitában kotyvasztották ki, hogy mi az ellenszenves a Fideszben, és ezt a laborban kikísérletezett politikai Pindúr pandúrt (vagy Pítör pandúrt…) dobták be az ellenzéki szavazóknak (ez mondjuk kiváló humorérzékről árulkodik, bárkinek is az ötlete volt, ha egyáltalán), vagy mindenkinek másnak, és tényleg annyira tudatlan, ahogy eddig is gondoltuk.

Mindenesetre az egész sztori arra megfelel, hogy feljátssza a magas labdát a kormányzási képességének hangsúlyozására apelláló kormánypártoknak: míg a kihívó azt sem tudja, hogy éppen saját maga ellen kampányol, a Fidesz oldalán egy higgadt, kontrollált kampányra készülnek, amely tökéletes ellenpólusa az ellenfélnek. És a kisebbségben lévő bolsevikokon kívül soha senki nem is akart mást, mint nyugodt közbeszédet és stabil kormányzást.”

rasputin
2026. január 14. 09:30
statisztarasputin 2026. január 14. 09:23 • Szerkesztve Kit is neveznek statisztának? A futottakmégeket?
Giszdúr
2026. január 14. 09:28
Már nem csodálkoznék azon se, ha kiderülne, hogy direkt trollkodásnak dobta be a Fidesz magát a domainnevet lefoglalás nélkül. A választást leginkább a vidéki egyéni körzetek döntik el. Magyar Péter azzal, hogy ráugrott a domainnévre és azon pörög, egy olyan témát futtat, amihez a falusi választók semennyire nem tudnak kapcsolódni. Magához a "biztos választás" szlogenhez viszont igen.
nyugalom
2026. január 14. 09:17
Ez csak kivetít! A gyogyós.
gullwing
2026. január 14. 09:17
Ostobák ezek kérem mind... Azok is voltak...
