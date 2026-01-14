„A Monty Phyton megjósolta Magyar Péter és a Tisza Párt eljövetelét is: mikor a Brian élete című film végén keresztre feszítik a messiásnak vélt címszereplőt, megérkezik a legelvakultabb szektás követő csapat, az Öngyilkos Osztag, akik azzal próbálnak a megváltó kedvében járni, hogy lemészárolják magukat. (…) De a politikatörténet legdurvább dupla csavara még csak ezután jön: a rendszerbontó ellenzéki messiás megszórja teljesen ingyen (a kormánypártoknak teljesen ingyen) az internet minden bugyrát, C. Ronaldót és Madonnát inasba rakva elérések és reakciók tekintetében a kormánypárt kampányszlogenjével.

Így, ha esetleg valaki nem követte volna a Fidesz múlt hétvégi kongresszusát, akkor is tudja, hogy a jelszó „a biztos választás” a kormánypártok oldalán.