Amerikai csúcsvezető mondta ki: Ukrajna és Oroszország közelebb van a békéhez mint valaha

Matthew Whitaker az Egyesült Államok NATO nagykövete szerint Ukrajna és Oroszország most közelebb áll a békekötéshez mint valaha. A diplomata a kaliforniai Ronald Reagan Elnöki Alapítvány rendezvényén arról beszélt hogy a háború lezárásához vezető utolsó döntések lehetnek a legnehezebbek ugyanakkor már létezik konkrét békejavaslat és a tárgyalások a végső szakaszba érkeztek az Unian beszámolója szerint.

A béke lehetőségére korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is utalt aki szerint a háború akár már 2026 első felében véget érhet. Az ukrán államfő hangsúlyozta az Európai Unió szerepét a békefolyamatban és kiemelte hogy az Oroszország elleni szankciók Ukrajna folyamatos támogatása valamint a védelmi képességek megerősítése együttesen járulnak hozzá az ország ellenállóképességéhez.