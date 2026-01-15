Amerikai csúcsvezető mondta ki: Ukrajna és Oroszország közelebb van a békéhez mint valaha

Faktum: Valóban a magyar érdekek ellen hat az EU-val szembeni kritika?
Az Egyesült Államok NATO-nagykövete szerint már létezik konkrét békejavaslat Ukrajna és Oroszország között és a tárgyalások a végső szakaszba értek.
Matthew Whitaker az Egyesült Államok NATO nagykövete szerint Ukrajna és Oroszország most közelebb áll a békekötéshez mint valaha. A diplomata a kaliforniai Ronald Reagan Elnöki Alapítvány rendezvényén arról beszélt hogy a háború lezárásához vezető utolsó döntések lehetnek a legnehezebbek ugyanakkor már létezik konkrét békejavaslat és a tárgyalások a végső szakaszba érkeztek az Unian beszámolója szerint.
A béke lehetőségére korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is utalt aki szerint a háború akár már 2026 első felében véget érhet. Az ukrán államfő hangsúlyozta az Európai Unió szerepét a békefolyamatban és kiemelte hogy az Oroszország elleni szankciók Ukrajna folyamatos támogatása valamint a védelmi képességek megerősítése együttesen járulnak hozzá az ország ellenállóképességéhez.
Az utolsó yard a vörös zónában a legnehezebb. Úgy gondolom, ez itt is igaz. Az utolsó szakasz nehéz lesz, de jó érzésem van.
– mondta Matthew Whitaker.
