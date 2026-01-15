Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború volodimir zelenszkij nato egyesült államok oroszország

Amerikai csúcsvezető mondta ki: Ukrajna és Oroszország közelebb van a békéhez mint valaha

2026. január 15. 20:22

Az Egyesült Államok NATO-nagykövete szerint már létezik konkrét békejavaslat Ukrajna és Oroszország között és a tárgyalások a végső szakaszba értek.

2026. január 15. 20:22
null

Matthew Whitaker az Egyesült Államok NATO nagykövete szerint Ukrajna és Oroszország most közelebb áll a békekötéshez mint valaha. A diplomata a kaliforniai Ronald Reagan Elnöki Alapítvány rendezvényén arról beszélt hogy a háború lezárásához vezető utolsó döntések lehetnek a legnehezebbek ugyanakkor már létezik konkrét békejavaslat és a tárgyalások a végső szakaszba érkeztek az Unian beszámolója szerint.

A béke lehetőségére korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is utalt aki szerint a háború akár már 2026 első felében véget érhet. Az ukrán államfő hangsúlyozta az Európai Unió szerepét a békefolyamatban és kiemelte hogy az Oroszország elleni szankciók Ukrajna folyamatos támogatása valamint a védelmi képességek megerősítése együttesen járulnak hozzá az ország ellenállóképességéhez.

Az utolsó yard a vörös zónában a legnehezebb. Úgy gondolom, ez itt is igaz. Az utolsó szakasz nehéz lesz, de jó érzésem van.

– mondta Matthew Whitaker.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

akitiosz
2026. január 15. 22:08
Ezzel haknizik ez az újság már régóta, bármiféle valódi hír, történés nélkül.
cirmos
2026. január 15. 21:30
az kétségtelen, hogy egyszer majd béke lesz, tehát ahogy az idő múlik, egyre közelebb a háború vége.
fintaj-2
2026. január 15. 20:55
A forrás ukrán, UNIAN. Hideg van, az ukránokat melegíteni kell!
UgyeletesFoApolo
2026. január 15. 20:51
Hónapok óta ezt hallgatjuk, egy ideig kuss volt róla, most megint kezdődik a hülyítés. Haladjunk.
