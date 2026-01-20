Ft
01. 21.
szerda
ellenzéki politika magyar péter olaszliszka magyarországi ellenzéki Hadházy Ákos hvg

A világ, ahol minden rossz

2026. január 20. 17:36

A magyarországi ellenzéki politika és újságírás gátlástalan és aljas.

2026. január 20. 17:36
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Két oka lehet annak, ha mindig, minden rossz, reménytelen és elcseszett. Az egyik a súlyos depresszió. A másik a politika. Amikor a kettő találkozik és kiegészül egy nagy adag gátlástalan aljassággal, az a magyarországi ellenzéki politika és újságírás.

Mutatom!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Hideg van. Ezért a kormány úgy döntött, márciusig meghosszabbítja a szociálistűzifa-igénylés lehetőségét. Összesen 170 ezer köbméter fa áll rendelkezésre erre a célra, amiből 17 ezer köbméter azonnal kiszállítható. És ki is szállították. Több mint 200 ezer honfitársunk kapta meg eddig az ingyenes tűzifát, a szállítás folyamatos. Ebben segít a honvédség és a tűzoltóság is, utóbbiak a fa aprításában. Meg is érkezett a pszichopata Hadházy, hogy kifogásolja a tűzoltóság ilyetén célra történő felhasználását. A Nyugat.hu pedig kissé pikírten megjegyzi, miszerint – figyelj! – »a rendelet szerint az ingyenes faosztásnál nem kell alkalmazni sem a vad védelméről, a vadgazdálkodásról szóló törvény, sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet szabályait.« Na most szólj hozzá! Szegény vaddisznók! Senki sem kérdezi meg őket, mi legyen a fával…

De még ennél is pitiánerebb a HVG, amelyik nyilván tartott egy szokásos szerkesztőségi értekezletet, ahol mindig ugyanaz a téma: ma mibe kössünk bele? És láss csodát, megtalálták Olaszliszkát. Most figyelj csak igazán:

»A Fidesz politikai rizikója: Olaszliszkán már lázongássá fajult a tűzifahiány miatti fagyoskodás

Valódi politikai kihívássá vált a kormány számára a másfél évtizede nem látott havazás és hideg, amely jóval nagyobbat üt a vidéki kistelepülések lakóin és ezáltal a Fidesz szavazótáborán, mint a jellemzően ellenzéki városokban. A tűzifa hiánya ráadásul csak az egyik gond. Az erőlködés már most látszik, az, hogy az akció politikailag hoz vagy elvisz szavazókat, csak áprilisban.”

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

 

