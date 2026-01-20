Hideg van. Ezért a kormány úgy döntött, márciusig meghosszabbítja a szociálistűzifa-igénylés lehetőségét. Összesen 170 ezer köbméter fa áll rendelkezésre erre a célra, amiből 17 ezer köbméter azonnal kiszállítható. És ki is szállították. Több mint 200 ezer honfitársunk kapta meg eddig az ingyenes tűzifát, a szállítás folyamatos. Ebben segít a honvédség és a tűzoltóság is, utóbbiak a fa aprításában. Meg is érkezett a pszichopata Hadházy, hogy kifogásolja a tűzoltóság ilyetén célra történő felhasználását. A Nyugat.hu pedig kissé pikírten megjegyzi, miszerint – figyelj! – »a rendelet szerint az ingyenes faosztásnál nem kell alkalmazni sem a vad védelméről, a vadgazdálkodásról szóló törvény, sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet szabályait.« Na most szólj hozzá! Szegény vaddisznók! Senki sem kérdezi meg őket, mi legyen a fával…

De még ennél is pitiánerebb a HVG, amelyik nyilván tartott egy szokásos szerkesztőségi értekezletet, ahol mindig ugyanaz a téma: ma mibe kössünk bele? És láss csodát, megtalálták Olaszliszkát. Most figyelj csak igazán: