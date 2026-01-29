A Pride-ért bármit: sürgős fellépést követel Magyarország ellen a Soros-szervezet

Ennek keretében a gyűlésen való részvételre ismételten nyilvános felhívásokat tett közzé, majd 2025. június 28-án az V. kerület Városháza Parkból induló és a XI. kerület Műegyetem rakparton befejezett gyűlést vezette is.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a főpolgármestert egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában.

A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.

