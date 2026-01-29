A Pride-ért bármit: sürgős fellépést követel Magyarország ellen a Soros-szervezet

Most éri utol a sors, nagy bajban van Karácsony Gergely: vádat emelt ellene az ügyészség a Pride miatt
A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.
Az EU-n keresztül szeretne nyomást gyakorolni Magyarországra a liberális lobbicsoport, hogy ránk kényszerítse az LMBTQ-ideológiát.
„A magyar demokrácia leépítése és az emberi jogok elleni támadások sürgős fellépést követelnek. A Karácsony Gergely elleni vádemelést azonnal meg kell szüntetni, az uniós intézményeknek pedig fokozniuk kell a feltételességi mechanizmusok és a kötelezettségszegési eljárások alkalmazását Magyarországgal szemben.
Az Európai Tanácsnak emellett el kell mozdítania a Magyarországgal szemben indított, de idő közben elakadt 7. cikk szerinti eljárást a szavazás irányába”
– írta oldalán a Human Rights Watch.
A Soros-szervezet arra reagált így, hogy az ügyészség a héten Karácsony Gergely budapesti főpolgármester ellen a 2025-ös Pride felvonulás megszervezése miatt.
Másodrangú tagállammá fokozná le Magyarországot a Soros-szervezet
Mint ismert, a 7-es cikk szerinti eljárást azután indították el Magyarországgal szemben, hogy az Európai Parlament 2018-ban – a szavazatok megkérdőjelezhető módon való összeszámolása után – elfogadta a hazánkkal szemben elfogult Judith Sargentini tévedésektől és csúsztatásoktól hemzsegő jelentését. A 7-es cikkely következménye akár az is lehet, hogy Magyarországot megfosztják a szavazati jogától az Európai Tanácsban és a miniszterek tanácsában.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a vádiratból kiderül: Karácsony 2025. június 16-án egy videóüzenetben bejelentette, hogy a fővárosi önkormányzat 2025. június 28-án Budapest területén, Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel rendezvényt szervez, amelyre a főpolgármester egyben meghívást is intézett a követőihez. A rendezvény – a gyülekezési jogról szóló törvény alapján – gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság mint gyülekezési hatóság 2025. június 19-én határozatában megtiltotta a gyűlés megtartását.
A vádlott, Karácsony Gergely a gyülekezési hatóság határozatáról annak meghozatala napján tudomást szerzett, ellene jogorvoslattal nem élt, a bírósági utat nem merítette ki, majd az így véglegessé váló tiltó határozat ellenére a gyűlést megszervezte.
Ennek keretében a gyűlésen való részvételre ismételten nyilvános felhívásokat tett közzé, majd 2025. június 28-án az V. kerület Városháza Parkból induló és a XI. kerület Műegyetem rakparton befejezett gyűlést vezette is.
A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a főpolgármestert egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában.
