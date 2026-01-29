Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai tanács human rights watch karácsony gergely pride

A Pride-ért bármit: sürgős fellépést követel Magyarország ellen a Soros-szervezet

2026. január 29. 15:14

Az EU-n keresztül szeretne nyomást gyakorolni Magyarországra a liberális lobbicsoport, hogy ránk kényszerítse az LMBTQ-ideológiát.

2026. január 29. 15:14
null

„A magyar demokrácia leépítése és az emberi jogok elleni támadások sürgős fellépést követelnek. A Karácsony Gergely elleni vádemelést azonnal meg kell szüntetni, az uniós intézményeknek pedig fokozniuk kell a feltételességi mechanizmusok és a kötelezettségszegési eljárások alkalmazását Magyarországgal szemben. 

Az Európai Tanácsnak emellett el kell mozdítania a Magyarországgal szemben indított, de idő közben elakadt 7. cikk szerinti eljárást a szavazás irányába” 

– írta oldalán a Human Rights Watch.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

A Soros-szervezet arra reagált így, hogy az ügyészség a héten Karácsony Gergely budapesti főpolgármester ellen a 2025-ös Pride felvonulás megszervezése miatt.

Másodrangú tagállammá fokozná le Magyarországot a Soros-szervezet

Mint ismert, a 7-es cikk szerinti eljárást azután indították el Magyarországgal szemben, hogy az Európai Parlament 2018-ban – a szavazatok megkérdőjelezhető módon való összeszámolása után – elfogadta a hazánkkal szemben elfogult Judith Sargentini tévedésektől és csúsztatásoktól hemzsegő jelentését. A 7-es cikkely következménye akár az is lehet, hogy Magyarországot megfosztják a szavazati jogától az Európai Tanácsban és a miniszterek tanácsában.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a vádiratból kiderül: Karácsony 2025. június 16-án egy videóüzenetben bejelentette, hogy a fővárosi önkormányzat 2025. június 28-án Budapest területén, Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel rendezvényt szervez, amelyre a főpolgármester egyben meghívást is intézett a követőihez. A rendezvény – a gyülekezési jogról szóló törvény alapján – gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott.

Ezt is ajánljuk a témában

A Budapesti Rendőr-főkapitányság mint gyülekezési hatóság 2025. június 19-én határozatában megtiltotta a gyűlés megtartását.

A vádlott, Karácsony Gergely a gyülekezési hatóság határozatáról annak meghozatala napján tudomást szerzett, ellene jogorvoslattal nem élt, a bírósági utat nem merítette ki, majd az így véglegessé váló tiltó határozat ellenére a gyűlést megszervezte.

Ennek keretében a gyűlésen való részvételre ismételten nyilvános felhívásokat tett közzé, majd 2025. június 28-án az V. kerület Városháza Parkból induló és a XI. kerület Műegyetem rakparton befejezett gyűlést vezette is.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a főpolgármestert egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában.

A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.

Nyitókép: FABRICE COFFRINI / AFP

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. január 29. 17:06
>>A Pride-ért bármit: sürgős fellépést követel Magyarország ellen<< Karácsony Gergely is szeretett volna fellépést. Aztán Taylor Swift mégsem jött el.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. január 29. 16:51
Az új munkás-paraszt szövetség az lmbtq őrület.
Válasz erre
1
0
iphone-13
2026. január 29. 16:49
aljas szemétláda vén disznó a képen megrohadhatna már ez a szemét gennyes tetű
Válasz erre
2
0
madre79
2026. január 29. 16:24
Ez a vén szemétláda még az ördögnek se kell! Még a pokol is kiköpi!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!