Most éri utol a sors, nagy bajban van Karácsony Gergely: vádat emelt ellene az ügyészség a Pride miatt

Vádat emeltek Karácsony Gergely ellen, aki egy tiltó rendőrségi határozat ellenére szervezett meg és vezetett egy nyilvános gyűlést – írja az Index az ügyészség szerda délelőtti közleménye alapján.

A vádiratból kiderül: Karácsony 2025. június 16-án egy videóüzenetben bejelentette, hogy a fővárosi önkormányzat 2025. június 28-án Budapest területén, Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel rendezvényt szervez, amelyre a főpolgármester egyben meghívást is intézett a követőihez. A rendezvény – a gyülekezési jogról szóló törvény alapján – gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott.