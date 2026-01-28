Ft
Most éri utol a sors, nagy bajban van Karácsony Gergely: vádat emelt ellene az ügyészség a Pride miatt

2026. január 28. 11:07

A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.

2026. január 28. 11:07
null

Vádat emeltek Karácsony Gergely ellen, aki egy tiltó rendőrségi határozat ellenére szervezett meg és vezetett egy nyilvános gyűlést – írja az Index az ügyészség szerda délelőtti közleménye alapján.

A vádiratból kiderül: Karácsony 2025. június 16-án egy videóüzenetben bejelentette, hogy a fővárosi önkormányzat 2025. június 28-án Budapest területén, Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel rendezvényt szervez, amelyre a főpolgármester egyben meghívást is intézett a követőihez. A rendezvény – a gyülekezési jogról szóló törvény alapján – gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság mint gyülekezési hatóság 2025. június 19-én határozatában megtiltotta a gyűlés megtartását.

A vádlott, Karácsony Gergely a gyülekezési hatóság határozatáról annak meghozatala napján tudomást szerzett, ellene jogorvoslattal nem élt, a bírósági utat nem merítette ki, majd az így véglegessé váló tiltó határozat ellenére a gyűlést megszervezte.

Ennek keretében a gyűlésen való részvételre ismételten nyilvános felhívásokat tett közzé, majd 2025. június 28-án az V. kerület Városháza Parkból induló és a XI. kerület Műegyetem rakparton befejezett gyűlést vezette is.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a főpolgármestert egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában.

A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki – írta meg az Index.

Nyitókép: Facebook

 

