„A leghangosabb szereplő például az a Csík Miklós volt, aki korábban a Momentum színeiben indult, most persze persze a Tiszát támogatja, a második leghangosabb pedig Lőcsei Jenő volt, -híres, hírhedt kordonbontó-, szintén momentumos politikus, és minő meglepetés; jelenleg szintén a Tiszáért harcol. Most is ez történt.

A rendzavarást amúgy a Magyar Péter testvére által vezetett Kontroll jó előre be is harangozta. (Kommentek között találjátok a képernyőfotót.) Nyilván tudtak róla, hogy mi készül, hiszen a Tisza és a Momentum együtt szervezte, koordinálta a provokációt. Utaztatta, felkészítette, kellékekkel látta el a politikus-statisztákat. Akik jól-rosszul, de tették a dolgukat, csinálták a fesztivált, a műbalhét, amiért küldték őket. Ez most nagyon szánalmasra, és átlátszóra sikerült, Péter, még magadhoz képest is egy nagyon gyenge és színvonaltalan előadást rendeztél. Ami rettentően hamis volt, úgyhogy hatalmasat bukott.”