01. 29.
csütörtök
01. 29.
csütörtök
tisza magyar péter apáti bence momentum kontroll

A mai Lázárinfón csúnyán lebukott a Tisza!

2026. január 29. 22:16

Utaztatott momentumos-tiszás politikus-statisztákkal játszatták el a felháborodott romákat.

2026. január 29. 22:16
Apáti Bence
Apáti Bence
„A leghangosabb szereplő például az a Csík Miklós volt, aki korábban a Momentum színeiben indult, most persze persze a Tiszát támogatja, a második leghangosabb pedig Lőcsei Jenő volt, -híres, hírhedt  kordonbontó-, szintén momentumos politikus, és minő meglepetés; jelenleg szintén a Tiszáért harcol. Most is ez történt.

A rendzavarást amúgy a Magyar Péter testvére által vezetett Kontroll jó előre be is harangozta. (Kommentek között találjátok a képernyőfotót.) Nyilván tudtak róla, hogy mi készül, hiszen a Tisza és a Momentum együtt szervezte, koordinálta a provokációt. Utaztatta, felkészítette, kellékekkel látta el a politikus-statisztákat. Akik jól-rosszul, de tették a dolgukat, csinálták a fesztivált, a műbalhét, amiért küldték őket. Ez most nagyon szánalmasra, és átlátszóra sikerült, Péter, még magadhoz képest is egy nagyon gyenge és színvonaltalan előadást rendeztél. Ami rettentően hamis volt, úgyhogy hatalmasat bukott.”

Nyitókép forrása: Apáti Bence Facebook-oldala

Búvár Kund
2026. január 29. 22:36
Lakatos Guszti kimaradt a felsorolásból.
szilvarozsa
2026. január 29. 22:31
Ezek a balfaszoknál ilyen visszatérő momentumok. Emlékeztek, amikor pár éve egy megrendezett videóban a cigány pénzért vásárolt szavazatot a Fidesz nevében? Na, azok buktak le ilyen gyorsan. A történelem ismétli önmagát.
