Irán lehet az új célpont? Különleges amerikai gépek indultak a Közel-Kelet felé
Légi utántöltő tankerek és elektronikus hadviselésre alkalmas különleges repülőgépek indultak útnak a Közel-Kelet irányába.
Utaztatott momentumos-tiszás politikus-statisztákkal játszatták el a felháborodott romákat.
„A leghangosabb szereplő például az a Csík Miklós volt, aki korábban a Momentum színeiben indult, most persze persze a Tiszát támogatja, a második leghangosabb pedig Lőcsei Jenő volt, -híres, hírhedt kordonbontó-, szintén momentumos politikus, és minő meglepetés; jelenleg szintén a Tiszáért harcol. Most is ez történt.
A rendzavarást amúgy a Magyar Péter testvére által vezetett Kontroll jó előre be is harangozta. (Kommentek között találjátok a képernyőfotót.) Nyilván tudtak róla, hogy mi készül, hiszen a Tisza és a Momentum együtt szervezte, koordinálta a provokációt. Utaztatta, felkészítette, kellékekkel látta el a politikus-statisztákat. Akik jól-rosszul, de tették a dolgukat, csinálták a fesztivált, a műbalhét, amiért küldték őket. Ez most nagyon szánalmasra, és átlátszóra sikerült, Péter, még magadhoz képest is egy nagyon gyenge és színvonaltalan előadást rendeztél. Ami rettentően hamis volt, úgyhogy hatalmasat bukott.”
Nyitókép forrása: Apáti Bence Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
Légi utántöltő tankerek és elektronikus hadviselésre alkalmas különleges repülőgépek indultak útnak a Közel-Kelet irányába.