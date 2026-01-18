„Na, ilyen a nulla kilométeres gyarmati gondolkozás. A Kulja-félék tényleg azzal vágódnak be külföldön, hogy rácsodálkoznak a késre meg a villára. Hogy mi, magyarok, ilyet még nem láttunk, ez valami csoda lehet, mi kézzel eszünk, tanítsanak minket! És azért sároznak minket, hazudoznak rólunk, hogy ők amolyan kezes, illemtudó és szobatiszta tamásbátyák lehessenek.

De ennyire pőrén és brutálisan még a Momentum Mozgalom se volt gyarmati, pedig azok tényleg előadták, hogy jártak NYUGATON, megtanulták a fénymásoló kezelését, mert ők már itt tartanak, nem kézzel másolják a kódexet, mint a Karmalitában. Meg kávét is géppel főznek, nem szamárral rágatják elő a magot, mint mi, buta és elmaradott magyarok.”