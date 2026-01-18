Ft
01. 18.
vasárnap
momentum mozgalom kulja andrás nyugat

A Kulja-félék tényleg azzal vágódnak be külföldön, hogy rácsodálkoznak a késre meg a villára

2026. január 18. 13:18

Azért sároznak minket, hazudoznak rólunk, hogy ők amolyan kezes, illemtudó és szobatiszta tamásbátyák lehessenek.

2026. január 18. 13:18
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
„Na, ilyen a nulla kilométeres gyarmati gondolkozás. A Kulja-félék tényleg azzal vágódnak be külföldön, hogy rácsodálkoznak a késre meg a villára. Hogy mi, magyarok, ilyet még nem láttunk, ez valami csoda lehet, mi kézzel eszünk, tanítsanak minket! És azért sároznak minket, hazudoznak rólunk, hogy ők amolyan kezes, illemtudó és szobatiszta tamásbátyák lehessenek.

De ennyire pőrén és brutálisan még a Momentum Mozgalom se volt gyarmati, pedig azok tényleg előadták, hogy jártak NYUGATON, megtanulták a fénymásoló kezelését, mert ők már itt tartanak, nem kézzel másolják a kódexet, mint a Karmalitában. Meg kávét is géppel főznek, nem szamárral rágatják elő a magot, mint mi, buta és elmaradott magyarok."

Nyitókép: Facebook / Kulja András

abcd2k
2026. január 18. 14:39
Ez az Ambrózy, ezt kell nyomatni, teljesen szögön találtad a fejet. De nevezzük meg a Kulja féléket, mint retekklub csatorna, Bocskor, stb. A megnyilvánulásaikból árad a szervilis seggnyalás, mert nincs semmi, amit el tudnának adni, nincs ötlet, nincs tudás, nincs más, csak a kilométer hosszú nyelvük. Csak egy példa, Bocskor egy nyilatkozatában pocsékolta a Kincsvadászokat és megsajnálta Fejes Tamást, mert mindenféle szarokat kell megvásárolnia, bezzeg az eredeti német műsorban minő menő cuccok vannak. Bocskor valószínűleg nem látta azt a műsort, amiben Fejes kijelenti, a magyar változat klasszisokkal jobb a németnél. Ami igaz. Bocskor félék egész pályafutása a fikázásra épül, az agyuk képtelen más dimenzióban működni, képtelen felfogni pl., hogy a Kincsvadászok célja a szórakoztatás, nem politika, nem fika, és lehet szórakozni az utóbbi kettő nélkül is.
Syr Wullam
2026. január 18. 14:33
Nem elég, hogy Takács nyilvánosan szénné szopatta, most pártfeladatként megkapja, hogy a saját utódját kell felszopnia. Priceless. 😁😁😁
1-2com
2026. január 18. 14:25
Mi van ezekkel a Bandikkal ? Az egyik ostobább mint a másik. Fogadjunk, hogy ez is a fürdőkádban szárít hajat.
namégmitnem
2026. január 18. 14:18
Kulja András...Nahát...! Ez a buta üres ficsúr - politikai értelemben - még él?!
