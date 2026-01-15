Ft
01. 15.
csütörtök
tisza magyar péter közvéleménykutató dk választás

A közvéleménykutatás az egyik legkorruptabb iparága a politikának

2026. január 15. 18:25

Már többször leírtam, hogy az úgynevezett a politikai szórakoztatóipar részének tekintem.

2026. január 15. 18:25
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Mivel közismerten annyi empátiával rendelkezem, hogy külön termet kell bérelnem, hogy a fölösleget raktározni tudjam, ezért tökéletesen megértem a DK indulatait az őket a Tisza útjából piszkos módszerekkel eltakarítani igyekvő Mediánnal szemben. A DK a legutóbbi EP-választáson 8 százalékot kapott, majd azóta 51 százalékkal megnyertek egy időközi választást Újpesten (Varju László), de még a full fideszes dombóvári körzetben is 11 százalékot kaptak az időközin.

Így nyilván nettó genyóskodás, amit a Magyar Péter lábai előtt csúszó-mászó Hann Endre művel velük. De hát mi a meglepetés tárgya? Másfél éve ezt műveli a teljes tiszás propaganda-univerzum a hírportáljaival, »elemzőivel«, megmondóembereivel együtt mindenkivel szemben, aki nem hajlandó önként félreállni Magyar Péter útjából. A 444-nél külön embert tartanak a Kutyapárt lejáratására, mivel ők sem hajlandóak átadni a szavazóikat a forrófejű NER-szökevény tőzsdespekulánsnak. 

Azt már többször leírtam, hogy az úgynevezett közvéleménykutatásokat a politikai szórakoztatóipar részének tekintem. Az egyik legkorruptabb iparága a politikának, évente sok milliárd forint cserél benne gazdát, a brief pedig a közvélemény legocsmányabb manipulálásáról szól a megrendelő érdekeinek megfelelően. 

A jelenség világméretű: ugyanezt művelték a »nagy nevű« cégek az USA-ban Donald Trump megválasztása előtt, Kamala Harris érdekében. Tudok róla irodalmat adni az érdeklődőknek, nem nálunk találták fel a langyos vizet.”

Nyitókép forrása: YouTube/képernyőfotó

***

akitiosz
2026. január 15. 19:11
Tehát Nézőpont = Korrupció?
