Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt faktum magyar péter digitális polgári körök magyarország

A békés kormányzás ígérete – és ami mögötte van

2026. január 29. 11:48

A minősítések éles kontrasztot rajzolnak a két párt kampányolása kapcsán.

2026. január 29. 11:48
null
Csapó Márton
Faktum

„Magyar Péter legutóbbi Facebook-posztjában a Digitális Polgári Körök rendezvényét »közpénzégető gyűlöletrendezvénynek« nevezte, miközben saját pártját »békésen és határozottan kormányzásra készülőként« mutatta be. A minősítések éles kontrasztot rajzolnak a két párt kampányolása kapcsán, sokak szerint azonban ez a keretezés túlmutat a politikusok hagyományos önmaguk iránt érzett elfogultságán, és átcsúszik a fordított pszichológia terepére.

A »békés kormányzás« ígérete mindig jól hangzik, de ez szimpatikus deklaráció ezúttal megosztás, fenyegetés és alpári balhék közegéből érkezett.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza Párt elnökének állítása meglehetősen sarkítva mutatja be a DPK rendezvény hangulatát azzal, hogy gyűlöletkeltőnek nevezi, még a Tisza párt hozzáállását a kampányhoz idealizáltan mutatja be.

A Digitális Polgári Körök megalapítása abból a célból történt, hogy a magyar kultúra, nyelv és identitás védelme biztosítva legyen az online térben. A cél egy közösség felépítése, ami egy közös cél érdekében formálódik: a »digitális polgári erő« építése a miniszterelnökkel együttműködve, valamint a közösségépítés a Kárpát-medence magyarsága körében. Tehát a cél a békés építkezés irányába mutat, nem valami ellen, hanem valamiért szerveződve.
A DPK céljai Magyarország békéjéhez és biztonságához kapcsolódnak, a közösség erejével, józan mérlegeléssel és felelős gondolkodással. A külpolitikai kérdésekben is a tárgyalásos megoldás kerül előtérbe, például az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban, amelyet a béke és régiós stabilitás szempontjából elengedhetetlennek tartanak. A DPK kiemelt célja az együttgondolkodás és az identitásvédelem, kifejezetten nyitott, a véleményeket meghallgató közösségépítő formában.

Egy sokszínű szerveződési struktúráról van szó, amelyen belül többféle tematikus digitális polgári kör működik: Gazdálkodj okosan!, Tudomány és AI, Sport, Egészséges nemzetért, Fogyatékosságügy, Nemzetek Európája, Külhoni magyarok polgári körei. A társadalom széles rétegeit érintő témákban zajlik párbeszéd egy közös jövőkép érdekében, a közösségi kohézió erősítése céljából. A rendezvénysorozat tehát valami érdekében jött létre, és keretében szellemi építkezés zajlik.

Magyar Péter rendezvényein a »békés« kormányzás ígérete rendszerint mindössze szónoki felütés. A kommunikációjában – a frázisok szintjén – gyakran jelenik meg a nyugalom, az építkezés és a boldog jövő ígérete. Ehhez képest a Tisza-vezér közéleti színrelépését a kezdetektől fogva agresszivitás, botrányok és  konfliktusos epizódok szegélyezték. Ezek időrendben kirajzolnak egy sajátos pályát: a békét hirdető nyelv mellett párhuzamosan felbukkanó agresszív gesztusokat – hol verbálisat, hol fizikaiat. Néhány jellemző epizód ezek közül, a teljesség igénye nélkül:

A konfliktusok története nagyjából a magánéleti botrányokkal indult. A válást követő nyilvános nyilatkozatok során Varga Judit – immár volt feleség – többek között pszichés bántalmazásról, fenyegetésekről és a családi életben felbukkanó erőszakos jelenetekről beszélt, amelyeket Magyar következetesen tagadott. Az ügy politikai síkra is átszivárgott és kifejezetten nagy hatással volt a politikai karakterére.

A következő nagyobb visszhangot kiváltó jelenet a putnoki templom előtt történt: sajtójelentések szerint Magyar a mise után hazafelé tartó hívők – köztük Putnok polgármestere – felé szólt be trágár kifejezésekkel. A történet azért kapott nagy médiateret, mert a vallási közösségi tér és a vulgaritás találkozása ritka politikai jelenség Magyarországon.

A médiafronton ennél is tovább ment a konfliktus. A HírTV riportere, Futó Bolgárka került először szembe Magyarral, akinek reakciói akkor még inkább verbális agressziót mutattak. Később, egy másik alkalommal a fizikai kontaktus is megjelent: Magyar rácsapta a kocsiajtót egy újságíró karjára. Egy somogyi pártrendezvényen pedig a Tisza Párt egyik helyi szervezője lökdöste meg a csatorna tudósítóját, többeket feldöntve. Ezek az esetek politikailag azért érdekesek, mert ritkán látható, hogy egy új politikai erő a média ellen fizikai erőszakkal operáljon.

Az ATV Egyenes Beszéd műsorából való távozás egy másik típusú konfliktust mutatott. Itt nem a tettleges, hanem az elkerülő agresszió jelent meg: amikor Rónai Egon műsorvezető szembesítette Magyart azzal az állítással, hogy több  meghívást kapott a televíziótól, a vendég felállt és egyszerűen elhagyta a stúdiót. A gesztus üzenete világos volt: nem a vita, hanem a kivonulás választása.

Ezekután Magyar Péter hosszú interjút adott a Partizánnak, ahol a műsorvezető kérdéseire reagálva már nemcsak verbális ingerültség, hanem büntetőjogi következményekkel való fenyegetés is megjelent a retorikájában. A beszélgetés során utalt arra, hogy egy Tisza-kormány idején a sajtónak és politikai szereplőknek »számolniuk kell« az általuk terjesztett információk jogi következményeivel – ami a gyakorlatban a börtönnel járó elszámoltatás képzetét vetítette előre. A Partizán-interjú így mérföldkővé vált: először került egymás mellé a békét ígérő kampánybeszéd és a megtorlást sejtető politikai nyelv.

A politikai konfliktusok intézményes szintjén az »Út a börtönbe« néven elhíresült elszámoltatási program jelentette a legérdekesebb fejleményt. Itt már nem elcsattant mondatokról vagy adok-kapokról volt szó, hanem arról az elképzelésről, hogy egy új kormányzat alatt politikai-gazdasági szereplők ezrei kerülnének börtönbe. Sajtóvélemények szerint a program nem a reformpolitika kategóriájába esett, hanem a büntető igazságszolgáltatás logikáját követte, ami új megvilágításba helyezte a »határozott, de békés« kormányzásról szóló kampányt. Gyakorlatban a rendszerszintű megtorlás gondolata született meg. Ez azonban nemcsak politikailag, hanem demokratikus szempontból is súlyosan problematikus. A jogállam alapja a hatalmi ágak elválasztása és a bűnösség független bíróság általi megállapítása, nem pedig politikai akarat alapján történő kollektív büntetés. Amikor a hatalom előre kijelölt felelősökkel, tömeges letartóztatásokkal és példastatuáló ítéletekkel számol, akkor a jogbiztonság és az intézményi stabilitás kerül veszélybe. Az elszámoltatás ilyenkor nem az igazságszolgáltatás, hanem a politikai bosszú eszközévé válik, ami könnyen hatalmi önkényt, félelemkultúrát és belső megtorló mechanizmusokat eredményez. Egy ilyen logika alkalmazása hosszú távon nem erősíti, hanem aláássa a demokratikus közélet alapjait.

A sorozat végén Kötcse került elő, ahol a Tisza Párt rendezvényén a közmédia stábját életveszélyes fenyegetés érte — a »gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel« mondatot nevetés követte, ami a konfliktust már nemcsak politikai, hanem társadalmi jelenségként is láthatóvá tette. A személyes agresszió itt kollektív reakcióvá vált, az egyéni gesztusból pedig közösségi mintázat lett.

A digitális térben ugyanez a logika folytatódott. A Tisza-szimpatizánsok kommentkultúrája fokozatosan elszakadt a vitától, és a fenyegetés irányába mozdult el. A más állásponton lévő politikusok, újságírók vagy kommentelők gyakran kollektív megszégyenítést, fenyegetést vagy karaktergyilkosság áldozatává váltak. A közösség tehát nem a béke, hanem az egységes akaratérvényesítés felé rendeződött. A közösségi média azért hasznos indikátor, mert kevésbé kontrollált, mint egy színpadi rendezvény: itt hamar látszik, milyen stílusokat exportál egy politikai vezető a saját tábora felé.

Ha mindezt időrendben és jelenségszinten nézzük, a kép világos: Magyar Péter a nyilvánosságban ugyan a béke és a konszenzus fontosságát hangsúlyozza, ám a körülötte zajló esetek inkább egy agresszív és konfliktusos politikai stílus lenyomatai. És miután a követők leképezték ezt a stílust, az már nem csak személyes, hanem társadalmi problémává vált: az agresszió nem privát, hanem széleskörű politikai technika lett. Magyar Péter egy gátlástalan, a morális szabályokat (esetenként a törvényeket) átlépő stílust hozott be a magyar politikai életbe, amelyet magánéleti konfliktusokból emelt át a közéleti térbe. A politikai megoldás nála nem konszenzust, hanem akaratérvényesítést jelent; nem tárgyalást, hanem megtorlást; nem kompromisszumot, hanem szankciót. Röviden az történt, hogy a szélsőséges politikai kultúra vezérelvű mintázatai általa bekerültek a bal oldali politikai térbe és a problémák megoldásának kulcsa a megtorlásorientált elszámoltatás lett. A történelem arra tanít: aki ilyen módon épít országot, végül a kirekesztés falait húzza fel.

Nyitókép forrása: Faktum 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 29. 12:02
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 29. 11:53
Addig tudja a népeket háborúval riogatni Orbán amíg tart. Kinek az érdeke, hogy a háború kitartson a választásokig?
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!