Az ATV Egyenes Beszéd műsorából való távozás egy másik típusú konfliktust mutatott. Itt nem a tettleges, hanem az elkerülő agresszió jelent meg: amikor Rónai Egon műsorvezető szembesítette Magyart azzal az állítással, hogy több meghívást kapott a televíziótól, a vendég felállt és egyszerűen elhagyta a stúdiót. A gesztus üzenete világos volt: nem a vita, hanem a kivonulás választása.

Ezekután Magyar Péter hosszú interjút adott a Partizánnak, ahol a műsorvezető kérdéseire reagálva már nemcsak verbális ingerültség, hanem büntetőjogi következményekkel való fenyegetés is megjelent a retorikájában. A beszélgetés során utalt arra, hogy egy Tisza-kormány idején a sajtónak és politikai szereplőknek »számolniuk kell« az általuk terjesztett információk jogi következményeivel – ami a gyakorlatban a börtönnel járó elszámoltatás képzetét vetítette előre. A Partizán-interjú így mérföldkővé vált: először került egymás mellé a békét ígérő kampánybeszéd és a megtorlást sejtető politikai nyelv.

A politikai konfliktusok intézményes szintjén az »Út a börtönbe« néven elhíresült elszámoltatási program jelentette a legérdekesebb fejleményt. Itt már nem elcsattant mondatokról vagy adok-kapokról volt szó, hanem arról az elképzelésről, hogy egy új kormányzat alatt politikai-gazdasági szereplők ezrei kerülnének börtönbe. Sajtóvélemények szerint a program nem a reformpolitika kategóriájába esett, hanem a büntető igazságszolgáltatás logikáját követte, ami új megvilágításba helyezte a »határozott, de békés« kormányzásról szóló kampányt. Gyakorlatban a rendszerszintű megtorlás gondolata született meg. Ez azonban nemcsak politikailag, hanem demokratikus szempontból is súlyosan problematikus. A jogállam alapja a hatalmi ágak elválasztása és a bűnösség független bíróság általi megállapítása, nem pedig politikai akarat alapján történő kollektív büntetés. Amikor a hatalom előre kijelölt felelősökkel, tömeges letartóztatásokkal és példastatuáló ítéletekkel számol, akkor a jogbiztonság és az intézményi stabilitás kerül veszélybe. Az elszámoltatás ilyenkor nem az igazságszolgáltatás, hanem a politikai bosszú eszközévé válik, ami könnyen hatalmi önkényt, félelemkultúrát és belső megtorló mechanizmusokat eredményez. Egy ilyen logika alkalmazása hosszú távon nem erősíti, hanem aláássa a demokratikus közélet alapjait.

A sorozat végén Kötcse került elő, ahol a Tisza Párt rendezvényén a közmédia stábját életveszélyes fenyegetés érte — a »gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel« mondatot nevetés követte, ami a konfliktust már nemcsak politikai, hanem társadalmi jelenségként is láthatóvá tette. A személyes agresszió itt kollektív reakcióvá vált, az egyéni gesztusból pedig közösségi mintázat lett.

A digitális térben ugyanez a logika folytatódott. A Tisza-szimpatizánsok kommentkultúrája fokozatosan elszakadt a vitától, és a fenyegetés irányába mozdult el. A más állásponton lévő politikusok, újságírók vagy kommentelők gyakran kollektív megszégyenítést, fenyegetést vagy karaktergyilkosság áldozatává váltak. A közösség tehát nem a béke, hanem az egységes akaratérvényesítés felé rendeződött. A közösségi média azért hasznos indikátor, mert kevésbé kontrollált, mint egy színpadi rendezvény: itt hamar látszik, milyen stílusokat exportál egy politikai vezető a saját tábora felé.