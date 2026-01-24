A 24.hu véletlenül lebuktatta Magyar Pétert – ebből a gödörből aligha mászik ki a Tisza Párt elnöke

„Azt láttuk, hogy amikor Emmanuel Macron Magyarországra jött, akkor nem csak Orbán Viktorral ült le, hanem Magyar Péterrel is. Az, hogy ez nem történik meg mindenki mással, és hogy Magyar Péterrel nem pózolnak külföldi vezetők, az nem a külföldi vezetők döntése, hanem a Tiszáé” – jelentette ki a 24.hu külpolitikai újságírója, Kerner Zsolt a Háromharmadban.

Információi szerint Magyar Péterék döntöttek úgy, hogy inkább a háttérben beszélgetnek a külföldi politikai szereplőkkel, „tudunk létező kapcsolatról külföldi vezetők felé” – az egyre nyíltabban a Tisza Párt mellett kampányoló 24.hu újságírója ezzel gyakorlatilag lebuktatta az ellenzéki párt vezetőjét.

Ez ugyanis annyit jelent, hogy a Tisza Párt Tarr Zoltán „nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk” belpolitikai taktikáját követve a külpolitikában is titkolózni próbál, hogy a választópolgárok véletlenül se tudhassák meg, kikkel és milyen szövetséget kötne Magyar Péter a hatalomra jutása esetén.