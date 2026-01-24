Ft
emmanuel macron tisza párt magyar péter ursula von der leyen brüsszel orbán viktor

A 24.hu véletlenül lebuktatta Magyar Pétert – ebből a gödörből aligha mászik ki a Tisza Párt elnöke

2026. január 24. 08:29

Kerner Zsolt szerint a Tisza Párt szándékosan titkolja el, hogy kikkel és miről egyeztet Magyar Péter, tehát az ellenzéki párt ugyanazt a taktikát alkalmazza, amit Tarr Zoltán a belpolitikával kapcsolatban megfogalmazott: „Nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk.”

2026. január 24. 08:29
null

„Azt láttuk, hogy amikor Emmanuel Macron Magyarországra jött, akkor nem csak Orbán Viktorral ült le, hanem Magyar Péterrel is. Az, hogy ez nem történik meg mindenki mással, és hogy Magyar Péterrel nem pózolnak külföldi vezetők, az nem a külföldi vezetők döntése, hanem a Tiszáé” – jelentette ki a 24.hu külpolitikai újságírója, Kerner Zsolt a Háromharmadban.

Információi szerint Magyar Péterék döntöttek úgy, hogy inkább a háttérben beszélgetnek a külföldi politikai szereplőkkel, „tudunk létező kapcsolatról külföldi vezetők felé” – az egyre nyíltabban a Tisza Párt mellett kampányoló 24.hu újságírója ezzel gyakorlatilag lebuktatta az ellenzéki párt vezetőjét.

Ez ugyanis annyit jelent, hogy a Tisza Párt Tarr Zoltán „nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk” belpolitikai taktikáját követve a külpolitikában is titkolózni próbál, hogy a választópolgárok véletlenül se tudhassák meg, kikkel és milyen szövetséget kötne Magyar Péter a hatalomra jutása esetén.

A független és objektív portál műsorában egyébként arra jutottak, hogy a Tisza Pártnak – szerintük – nem is kell semmit mondania a külpolitikáról, ugyanis akkora Orbán Viktor fölénye, akit – a műsorban is elhangzott – az amerikai, az orosz és a kínai elnök is támogat.

A szereplők azt is elmondták, fogalmuk sincs arról, milyen külpolitikát követne a Tisza, de vélhetően közelebbi kapcsolatot ápolna Brüsszellel: ennek egyébként ékes bizonyítéka, hogy Magyar Péter egyértelműen kiállt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett, amivel elárulta az európai és a magyar gazdákat.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott:

A Tisza Párt elnöke megpróbálta magát a gazdák megmentőjeként feltüntetni, miután látta, hogy mekkora társadalmi felháborodást váltott ki brüsszeli főnökei döntése. Mindezt úgy, hogy egy évig meg sem jelent a mezőgazdasági bizottság ülésein. A gazdákat azonban nem lehet palimadárnak nézni: szembesítették a brüsszelpárti politikust a képmutatásával.

Hozzátette: Magyar Péter lelkesedése pontosan egy napig tartott. Most, hogy a Patrióták Európáért bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen ellen, itt lett volna az alkalom, hogy megmutassa: számára a magyar érdek fontosabb a brüsszelinél. A Tisza Párt elnöke viszont papírforma szerint ismét Brüsszelt választotta.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

