01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter ursula von der leyen brüsszel

Magyar Péter Ursula von der Leyen mellé állt

2026. január 22. 12:02

A Tisza Párt elnöke megpróbálta magát a gazdák megmentőjeként feltüntetni, miután látta, hogy mekkora társadalmi felháborodást váltott ki brüsszeli főnökei döntése.

2026. január 22. 12:02
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

Magyar Péter Ursula von der Leyen mellé állt.

A Tisza Párt elnöke megpróbálta magát a gazdák megmentőjeként feltüntetni, miután látta, hogy mekkora társadalmi felháborodást váltott ki brüsszeli főnökei döntése. Mindezt úgy, hogy egy évig meg sem jelent a mezőgazdasági bizottság ülésein. A gazdákat azonban nem lehet palimadárnak nézni: szembesítették a brüsszelpárti politikust a képmutatásával.

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Magyar Péter lelkesedése pontosan egy napig tartott. Most, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen ellen, itt lett volna az alkalom, hogy megmutassa: számára a magyar érdek fontosabb a brüsszelinél. A Tisza Párt elnöke viszont papírforma szerint ismét Brüsszelt választotta.

Teljesen egyértelmű, hogy nem lehet bennük bízni, mert nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek.

A Fidesz a biztos választás!

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
akitiosz
2026. január 22. 15:07
Orbán Viktor Ursula von der Leyen mellé állt 2019-ben
1
1
Mich99
2026. január 22. 13:11
Hát hova állna Patkány Peti?! Mindig Magyarországgal szemben...
4
0
nyugalom
2026. január 22. 13:07
Pojacat tamogatja a teljes mellszelességgel mellette álló pornós nő. Egy újabb, ez nem a roka.
0
0
lemez
2026. január 22. 13:04
Ursula a globalisták embere,tönkretéve europát.Ah egyezmény a német autógyártók és gyógyszergy!rtók érdekeit irta alá.Mit neki europa élelmiszerellátása.Már Marokko id bejótt itt s rengeteg paradicsom paprika eva kallas meg a foghiányos böröndöt kapott érte.Ezek maffiák a bórúnkre.
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!