Magyar Péter lelkesedése pontosan egy napig tartott. Most, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen ellen, itt lett volna az alkalom, hogy megmutassa: számára a magyar érdek fontosabb a brüsszelinél. A Tisza Párt elnöke viszont papírforma szerint ismét Brüsszelt választotta.

Teljesen egyértelmű, hogy nem lehet bennük bízni, mert nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek.

A Fidesz a biztos választás!