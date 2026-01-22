„Kemény fickó” – így jellemezte Trump Orbán Viktort a Béketanács alapokmányának aláírásakor (VIDEÓ)
A Tisza Párt elnöke megpróbálta magát a gazdák megmentőjeként feltüntetni, miután látta, hogy mekkora társadalmi felháborodást váltott ki brüsszeli főnökei döntése.
Magyar Péter Ursula von der Leyen mellé állt.
A Tisza Párt elnöke megpróbálta magát a gazdák megmentőjeként feltüntetni, miután látta, hogy mekkora társadalmi felháborodást váltott ki brüsszeli főnökei döntése. Mindezt úgy, hogy egy évig meg sem jelent a mezőgazdasági bizottság ülésein. A gazdákat azonban nem lehet palimadárnak nézni: szembesítették a brüsszelpárti politikust a képmutatásával.
Magyar Péter lelkesedése pontosan egy napig tartott. Most, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen ellen, itt lett volna az alkalom, hogy megmutassa: számára a magyar érdek fontosabb a brüsszelinél. A Tisza Párt elnöke viszont papírforma szerint ismét Brüsszelt választotta.
Teljesen egyértelmű, hogy nem lehet bennük bízni, mert nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek.
A Fidesz a biztos választás!
