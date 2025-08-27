Ez összevág azzal, hogy egy-két hete már a Tisza-párt propaganda méréseit intéző Publicus és IDEA Intézet is Magyar Péter jelentős gyengüléséről számolt be, és egységesen elkezdtek lehátrálni a »hatalmas Tisza-előny« dumájukról.

Hát, igen, 2025 nyara a vég kezdete a MANöken számára.

Úgy látszik az egyre fogyatkozó szektán kívül annyira nem díjazták a magyarok a két hónapos nyaralászást, az állandó magamutogatást, a rengeteg hazugságot és fröcsögést, az ukránpárti megnyilvánulásokat, a magyar szuverenitás »kicsi részéről lemondást«, amit Péterünk egy elhallgatott brüsszeli találkozója után dobott be, minden bizonnyal Weber elvtárs kérésére.

Lassan véget érnek a mézes hetek Magyar Péter és választók között, mára egyre többen ismerik fel, hogy ki is ez az ember, hogy egy megbízhatatlan, forrófejű pojácára talán mégsem kellene az országot rábízni.

És akkor ma még nem tudja mindenki a mi szeretett hazánkban, hogy a »nagy ígérgetések« fedezésére Magyar Péterék 22 és 33 százalékos Tisza-adót vezetnének be, ami a párt gazdasági munkacsoportjának anyagából derült ki tegnap. (Magyar Péter persze ezt is letagadta, mint mindent, ami kiszivárgott róluk és kellemetlen volt. Megtagadta ő már közvetlen munkatársait is, ha érdeke úgy kívánta, nem egy gépelt munkaanyag fogja meggátolni őt valaminek az elárulásában.)

Szóval zuhan össze az agresszív MANöken pártja: jelöltek sehol, szakemberek sehol, a számaik romlanak, csak a nagy, üres dumái maradnak, és a valóság, ami szembejön.

A munkatársai meg retteghetnek, ma nagyon dühös lesz a pojáca, le fogja őket »büdösözni«, »tehetségtelenezni«, »agyhalottazni«, csak ahogy szokta. Ő ugyanis nem lehet soha hibás, hiszen ő a MAN”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

