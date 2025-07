De ha ez nem lett volna elég a Tisza Párt képviselői egy külön pontját is támogatták a szövegnek, amely kifejezetten arra szólítja fel a tagállamokat, hogy vezessenek be olyan vízdíjakat, amelyek a szolgáltatás teljes költségét megtérítik – ezzel (is) padlóra küldve a mezőgazdaságot. Értem én, hogy az ukrajnai globális mezőgazdasági gyarmatnak, illetve az itt tevékenykedő GMO birodalmaknak kell a piac, de hogy ehhez uniós nemzeti pártok, köztük a Tisza nyújtson segítő kezet, azt nem tudom és nem is szabad elfogadni!!”

Nyitókép: Facebook

