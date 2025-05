Az elmúlt tíz év csupán arra volt elég, hogy az azóta érkezett milliók elfoglalják új otthonukat, megkezdjék a meghódított terület belakását, kialakítsák a következő évtizedekre az életstratégiájukat, kijelöljék a saját határvonalaikat. A számtalan terrortámadással jelezték, hogy mindenre képesek, kegyetlenek és nem félnek senkitől, befogadó közegüket pedig ellenségnek tartják. A rendőrség sok helyen inkább már be sem megy ezekbe a kerületekbe, ami felveti, hogy az adott állam képes-e élni az erőszak-monopólium jogával a saját fennhatósága alatt. De azt már most rögzítsük, amennyiben jelenleg az adott állam nem tudja megőrizni a közbiztonságot, nehezen beszélhetünk jogi és politikai értelemben is államról.

És ez még tényleg csak a kezdet.”

Nyitókép:MTI/AP/Eric Gay

***