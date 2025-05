Hainan tárt karokkal várja a magyarokat

Nagy sikerrel rendezték meg május 29-én Budapesten a Hainan Szabadkereskedelmi Kikötőt népszerűsítő szimpóziumot a kínai Hainan tartomány szervezésében, és a Magyar-Kínai Fiatalok Baráti Egyesületének (MKFB) közreműködésével – közölte lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményében az MKFB.

A szimpóziumot megelőzően László András európai parlamenti képviselő, az EP Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségének tagja és az MKFB vezetősége fogadta Cai Zhaohui-t, a kínai Hainan tartomány alkormányzóját és delegációját zártkörű megbeszélésen.

Ezt követően kezdődött meg a Hainan Szabadkereskedelmi Kikötőt népszerűsítő szimpózium, amelyen László András EP-képviselő és a Magyar-Kínai Fiatalok Baráti Egyesületének vezetősége és tagjai mellett a magyar-kínai kapcsolatok kiemelkedő intézményei, így magyar részről a HEPA, a NAV, a ChinaCham, valamint Kínával foglalkozó magyar vállalkozók, kínai oldalról pedig a Bank of China Magyarország, a CECZ és a SEMCORP elnökei, továbbá más kínai vállalatok, mint a Hainan légitársaság képviselői is jelen voltak.

A szimpózium keretében Cai Zhaohui, a legdélebbi kínai tartomány alkormányzója beszédében bemutatta a szabadkereskedelmi kikötő egyedülálló előnyeit és fejlődési lehetőségeit. Kiemelte, a Hainan Szabadkereskedelmi Kikötő a lenyűgöző természeti környezet mellett kedvező gazdasági környezetet biztosít és minden erejével azon dolgozik, hogy előmozdítsa a vámszabályozási rendszerének lezárását.

Cai Zhaohui meghívással fordult a magyar barátok felé, hogy fektessenek be, vállalkozzanak és pihenjenek Hainan szigetén, közösen kihasználva a fejlődési lehetőségeket, és elősegítve a két fél közötti baráti együttműködést.

Guo Gang, a Hainan szigetén fekvő Sanya város alpolgármestere rámutatott: Kína egyetlen, trópusi tengerparti üdülőhelyén negyven nemzetközi szállodalánc képviselteti magát, emellett a turistákat egyedi hangulatú vendégházak is várják. 1400 regisztrált jachttal Sanya az „ezernyi jacht városa”, és célul tűzte ki, hogy az Ázsia–Csendes-óceán térség jachtturisztikai központjává váljon. A város jelentős kulturális vonzerővel is bír, hiszen itt rendezik meg a Hainani Nemzetközi Filmfesztivált is.

Zhao Jing, a Hainan Tartományi Közbiztonsági Hivatal Bevándorlási Főosztályának vezetője részletesen ismertette a kínai, valamint a speciális hainani vízummentességi intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően a magyar turisták is 30 napig vízum nélkül tartózkodhatnak Kínában.

Hozzátette, Hainan 1944 km tengerparttal, trópusi klímával, magas szintű infrastruktúrával (autópálya, körvasút), és egész évben kiváló kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A már említett, élénk kulturális élet mellett Hainan évről-évre fontos politikai párbeszédnek ad otthont a Boao Forum keretében.

Kovács-Manninger Mária, a társszervező Magyar-Kínai Fiatalok Baráti Egyesületének alelnöke, korábbi külgazdasági attasé beszédében rámutatott:

az elmúlt években az Európai Unión belül hazánk kapta a legtöbb kínai működőtőkét, és dinamikusan fejlődnek a két ország gazdasági kapcsolatai.”

„Országaink között jelenleg hét közvetlen légi járat közlekedik, ami nemcsak a turizmust, hanem az üzleti élet szereplői közötti kapcsolatokat is nagyban megkönnyíti” – jegyezte meg. Beszédében elmondta, hogy a Magyar-Kínai Fiatalok Baráti Egyesülete is azon dolgozik, hogy segítse és támogassa a magyar-kínai gazdasági, kulturális, oktatási, film és minden egyéb területre vonatkozó kapcsolatokat, ebből kifolyólag örömmel működtek együtt Hainan tartománnyal, hogy megszervezzék a Hainan Szabadkereskedelmi Kikötőt népszerűsítő szimpóziumot.

