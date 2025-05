„Lenin elvtárs nem véletlenül figyelmeztetett arra, hogy ne higgyük el a saját propagandánkat. Mert jelenleg az oroszok éppen teljesen hülyére vesznek minket. Három évig kellett azt a hazugságot tolni, hogy Putyin megőrült, egész Ukrajna kell neki, aztán az egész világ, miközben legvérmesebb vágyai is Harkovról meg Odesszáról szóltak. De ezt lepisszegték azzal, hogy orosz propaganda.

Most eljutottunk odáig, hogy ők is elkezdtek egész Ukrajnáról beszélni, mint tárgyalási alap. Mi meg bőszen beleálltunk, hogy nem engedünk Ukrajna államiságából, csak a határokról vagyunk hajlandóak tárgyalni.

Okcső. A végén meg örülnünk kell, hogy megnyertük a kincset, Nyugat-Ukrajnát, a volhíniai tündérkertet. Kompromisszumra átkeresztelve az orosz győzelmi tervet.

Nem érdemes galambokkal sakkozni, de most éppen a galamb választotta fegyvernemnek a sakkot.”

***

Nyitókép: Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency via Getty Images