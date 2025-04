Vérforraló: Kollár Kinga szerint közös ügy, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz

Magyar Péter képviselője, Kollár Kinga is kifejtette a véleményét Facebook-oldalán a Tisza Part népszavazásának eredményét követően. A képviselő úgy fogalmazott, hogy A Nemzet Hangja eredményeivel együtt „a remény” is megérkezett. Kollár szerint „a hatalom most először érezhette meg, hogy a magyar nép többé nem fél”.

A nemrég botrányos brüsszeli beszéde miatt fókuszba került politikus – akinek nyilatkozata miatt Bayer Zsolték utcára hívták az embereket – arra is kitért, hogy az elmúlt három hét számai „beszédesek”. Kollár emlékeztetett arra is posztjában, hogy

Magyar Péter bejárta mind a 106 választókerületet, és 113 fórumot tartott, ahol személyesen szólt az emberekhez.

(Ugyanakkor kérdezni már nem lehetett tőle – szerk.)

Összesen 1 137 266 magyar ember mondta el a véleményét állítása szerint. Majd gondolatmenetét azzal zárta, „ez nem csupán egy kampány volt ez egy közös ügy, egy ország ébredése”.