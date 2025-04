Különleges megállapodás születhet Magyarország és az Egyesült Államok között

A bejelentett vámintézkedésekben az összes európai ország érintett, amely nagymértékben exportál gépjárműveket az Egyesült Államokba, de

Magyarország, illetve a többi kelet-közép-európai ország helyzete kedvezőbb, mint a nyugat-európai országoké

– vélekedett a Donald Trump amerikai elnök által elindított vámháborúval kapcsolatban az InfoRádió GeoTrendek című magazinműsorában Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

„Magyarországon három nagy német autóipari vállalat termel, az Audi Győrben, a Mercedes Kecskeméten, az év végén pedig indul a debreceni BMW-gyár.

Magyarországon egyrészt a vállalatok szabályozása sokkal kedvezőbb, mint például Németországban,

illetve alacsonyabb a bérszínvonal, olcsóbb az energia, alacsonyabb a társasági nyereségadó, illetve összességében az adókörnyezet is jobb, mint például a nyugat-európai országokban, tehát arra lehet számítani, hogy ha az európai autóipari vállalatok nem is helyezik át a termelésüket az Egyesült Államokba a vámintézkedések hatásának ellensúlyozása érdekében, alacsonyabb költséghányadú európai országokba áthelyezhetik a termelést, és itt jön a képbe Magyarország” – mutatott rá.

Összességében azért negatívan fogja érinteni a trumpi vámpolitika az európai országokat, köztük Magyarországot is, de még most is

formálódik az Egyesült Államok és Magyarország között valamilyen gazdasági megállapodás, amelynek konkrét részletei még nem ismertek, de mérsékelhetik a károkat.

Ezek befektetések lehetnek, hírlik, hogy a Tesla is gyárt nyit Magyarországon, és újratárgyalják a felek a kettős adóztatás egyezményét – olvasható az Infostart cikkében.

Horváth Sebestyén felidézte azt is, hogy Orbán Viktor néhány hónapja kiutazott az akkor még csak megválasztott elnök Donald Trumphoz Floridába, és elkísérte oda a legnagyobb hazai távközlési vállalat vezetője is, aki tárgyalt Elon Musk SpaceX-vezérrel is.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán