Fagyosrév – szó szerint az év legnagyobb megjelenése

Az már más kérdés – és ez valamennyire szemlélteti a játék mélységét és nagyságát –, hogy ami a Homályrév esetében a kalandfüzet volt, az méretében most a sima szabálykönyv, míg emellé nemcsak egy kimondottan vaskos, spirálos kalandkönyvet kapunk, de egy hasonló kialakítású szakaszkönyvet is. Utóbbi kettő együtt cirka 370 oldal, teleírva sztorival és számos, felolvasásra váró párbeszéddel vagy cselekménnyel, amelyek csak még jobban megteremtik a játékhoz illő atmoszférát.

A „füzetek” méretéből adja magát az egyik legfontosabb változás: már a szabályok között is minden sokkal egyértelműbb, így amit a Homályrév esetében kifejezetten keresgélni kellett, azt most könnyedén és abszolút érthetően megtaláljuk a megfelelő helyen. Emiatt nem akadunk el állandóan a játékban, ami persze a hangulatot is kicsit megtépázta az előzményben. Emellett olyan változtatások is akadnak, amik jobbá és logikusabbá teszik az élményt.

Hozzáteszem: van olyan, ami nem változott, így annak logikájával még mindig vitába szállhatnék, hogy amikor egy pénzes erszényt vagy valamilyen zsákmányt tartalmazó mezőn áthaladunk, azt nem szerezzük meg, csak ha meg is állunk rajta.

Fagyorsrév: a térképet, a szabálykönyvet vagy akár a kártyákat is matricázzuk a kampány alatt

Zsákmány? Bizony, immáron nem érmét veszt minden egyes olyan (nem idézett) ellenfél, amelynek életét vettük, hanem egy zsákmányjelölőt teszünk a helyére, aminek hála, avagy azt megszerezve az előre összeállított zsákmánypakliból húzhatunk lapot. Ez aztán eltérő jutalmakat hozhat: természetesen pénzt, de éppen úgy bőrt, fát, egyéb nyersanyagokat és különböző növényeket. Itt jön be a képbe a következő újítás: Fagyosrév tele van épületekkel, mi pedig építkezhetünk. Egyfelől a város védelmi vonalát is erősíthetjük, másfelől az épületek is fejleszthetők és újabbakat is emelhetünk.

Már csak azért is, hogy különböző hatásokkal segítsenek minket. Nem utolsó sorban kalandozásaink közben telnek a napok (sőt, még az évszakok is), ami előbb-utóbb rajtaütéshez vezet, márpedig olyankor meg kell védenünk a várost, és ekkor nemcsak az épületeteink számítanak, de a városi őrség jelenléte is fontos. Emellett hajózhatunk, az alkímia segítségével növényeket termeszthetünk és főzeteket készíthetünk, de kimondani is nehéz mindent, amire lehetőségünk van.