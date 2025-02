Új faj jelent meg a Balatonnál: komoly veszélyt jelenthet az élővilágra (VIDEÓ)

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kameracsapdája egy újabb inváziós fajt rögzített a Kis-Balatonon, amely veszélyt jelenthet a térség élővilágára. Az észlelt állat, a Dél-Amerikából származó nutria, már évek óta jelen van Európában, azonban terjedése egyre nagyobb fenyegetést jelent a helyi ökoszisztémára.

A nutria Magyarországon is inváziós fajnak számít, mivel nemcsak az ökoszisztémára, hanem az ember által épített gátakra és töltésekre is súlyos hatással lehet – írta meg az Infostart. A rágcsáló kedveli a tiszta vizű, vízinövényzettel borított területeket, ám alkalmazkodóképességének köszönhetően szárazföldi környezetben is megél. Bár korábban inkább a mediterrán éghajlaton volt elterjedt, az enyhülő telek miatt ma már a hidegebb időjárást is képes átvészelni.

Ebben az időszakban kevesebb a táplálék, és a fagyos napok, a befagyott vizek nem teszik lehetővé elvileg, hogy túlélje a telet. De ezek a fagyos időszakok, a hosszú hóborítás, a jégborítás már hiányzik

– nyilatkozta Lanszki József, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadója az InfoRádiónak.

A hódpatkány külső jegyeiben a hódra emlékeztet, míg hosszú, vékony farka inkább a patkányéra hasonlít. Különösen aggasztó tényező, hogy az állat rendkívül gyorsan szaporodik. Évente akár háromszor is kölykezhet, egy-egy alkalommal pedig négy-öt utódot is a világra hozhat. Mivel főként lágyszárú növényeket fogyaszt, ahol megtelepszik, ott komoly ökológiai károkat okozhat.

A nutria már évek óta önfenntartó állománnyal rendelkezik a Duna és az Ipoly mentén, és ha egy területen elterjed, rendkívül nehéz visszaszorítani.

A balatoni élővilág és az infrastruktúra védelme érdekében szakemberek kiemelt figyelemmel követik a nutria térnyerését. A faj terjedésének megfékezése kulcsfontosságú lehet a régió hosszú távú ökológiai egyensúlyának megőrzésében.

