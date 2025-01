„Ismerjük magukat. Magyar Pétert is, magát is, tudjuk honnan fúj a szél. Megint a külföldről kapott feladatokat hajtják csak végre. Most jelesül azt az utasítást adták a finanszírozóik, minden eszközzel akadályozzák meg, hogy Orbán Viktor stabilan kormányozhasson Donald Trump hivatalba lépését követően, mert a háborút ellenző amerikai elnök, az EU egyik tagállamának békepárti miniszterelnökével közösen keresztbe húzhatja Brüsszel háborús politikáját. Ráadásul a migrációs paktum végrehajtása is lassulhat. Ez zavarja igazán az önök gazdáit, maguk pedig megint nem Magyarország érdekeit nézik.

Trump két hét múlva kormányra lép, így a fentiek miatt érthető, igazán sürgős lett a brüsszeli elitnek, hogy Magyarországon mielőbb kormányváltás legyen. Ezért akarják feloszlatni a parlamentet, ezért követelik az előrehozott választást, ezért akarják valahogy megkaparintani a hatalmat. A DK és a Tisza is ezen ügyködik, összehangoltan. Nem is csoda, az önök pártjai Brüsszelben már aktívan együttműködnek, és nem mellesleg a budapesti közgyűlésben is.

Emlékeztetem, 1990 óta nem volt előrehozott választás, s most sem lesz, megnyugodhat. A pártok sorsáról a választók döntenek, a megszokott rend szerint. (Itt jegyzem meg azt is, alig fél évvel ezelőtt volt egy nagy választás Magyarországon, melyen a mi közösségünk több szavazatot kapott, mint a második, harmadik és negyedik helyezett összesen. Maguk, úgy, együtt. Mintha elfelejtették volna.)

Ami írásának tartalmi részét illeti. Minimum megmosolyogtató, hogy éppen ön értekezik a magyar emberek jólétéről.

Önök – többi között – a társasági adó megemelésével agyonterhelték a vállalkozókat, mi most tőkejuttatást és fejlesztési hitelt adunk számukra a versenyképességük növeléséhez.

Önök sanyargatták az embereket a kiugróan magas szja-val, továbbá a közigazgatásban dolgozóktól és a tanároktól elvettek egy havi bért, a mi kormányunk folyamatosan biztosítja az ágazati béremeléseket, és hároméves megállapodás kötött a minimálbér-emelésről is, az szja pedig a legalacsonyabb a térségben.

Önök nem segítették semmivel a dolgozó fiatalokat, mi kamatmentes munkáshitelt adunk nekik, és 25. életévük alatt nem kell adózniuk.

Önök eltörölték az otthonteremtési támogatásokat, mi adókedvezménnyel segítjük a fiatalok lakhatását, segítjük otthonaik felújítását, támogatást adunk az első lakáshoz jutásukhoz.

Önök elvették a 13. havi nyugdíjat, mi visszaadtuk, s most állandósítjuk.

Önök eltörölték a gyermekek után járó adókedvezményt, mi visszaállítottuk és a következő egy év alatt meg is duplázzuk.

Önök lebontanák a határkerítést és beengednék a migránsokat, a mi kormányunk megvédte a határokat az illegális bevándorlóktól.

Szóval önök inkább ne kérdezzenek tőlünk semmit! Köszönettel.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád