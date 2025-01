„Látom Karácsony Gergely újra megkezdte az országos pártpolitizálást, és miután a Partizán interjúban is elkezdett frontot nyitni, most próbál pontokat gyűjteni Tisza Párttal és annak vezetőjével szemben a nyilvánosságban a cégvezetők általa megígért újrapályáztatásának megakadályozásával – ez a része nem az én dolgom. Az azonban igen, hogy ezzel a pályázatpuccsal a budapestiek járnak rosszul, hisz a fővárosi közszolgáltató cégek vezetési válsága tovább húzódik.

Az országos politikai helyezkedésen túl más logikus magyarázatot nem látok – a főváros érdeke ugyanis biztos nem magyarázza, amit a főpolgármester és a DK összehangolt akcióban most csinál. Ugyanis amiket a főpolgármester most mond a cégvezetők elmaradt pályázata kapcsán, azok tőle nem komolyan vehető »érvek«.”