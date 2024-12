„Mitévő legyek? Kérem szavazzanak!

Az egyik liberális propagandalap bejelentkezett a következő országjáró fórumomra. Magyar Péter mesterünk azonban azt tanította, hogy a más véleményen lévő, vagy a nem megfelelő kérdéseket feltevő újságírókat mindig ki kell tiltani, olykor ki is kell dobatni verőlegényekkel, vagy nyilvánosan meg kell alázni az újságíróikat, s ha kell, akár lincshangulatot is szítani kell ellenük.

Ezt a módszerét a liberális propagandamédia nem kifogásolta, nem tette szóvá, tehát nyilván egyetértenek vele.

Szóval segítsenek eldönteni, mi legyen most, fordított esetben?

A. Simán zárják ki őket.

B. Ha netán mégis bejutnak, verőlegényekkel dobassák ki.

C. Egy kis lincshangulat épp elég lenne.

D. Engedjék ugyan be, de ott személyeskedjenek velük, és alázzák meg őket.

E. Ha bármit kérdeznek, énekeljék el nekik kamerába az »Által mennék én a Tiszán ladikon« című dalt.

F. Üljenek le nyugodtan.

Kérem, szavazzanak!”



