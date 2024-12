Hidvéghi Balázs: Magyar Péter és a Tisza Párt megrongálja a nemzeti konzultációs plakátokat

„Magyar Péterről egyébként is tudtuk nyilatkozatai, tettei alapján, hogy lenézi az embereket, saját támogatóiról is minősíthetetlen hangnemben beszélt, számára semmi sem szent, ártani akar a kormánynak, és közben árt az országnak is. A legsúlyosabb eset annak a hazugságnak a terjesztése volt, amely a menekülő szír elnök budapesti érkezéséről szólt, amiért azóta sem kért elnézést. Külföldi érdekekből akarja gyengíteni a kormányt. Nem fog neki sikerülni, a magyar emberek részéről a konzultációban is látható kiállás megerősít bennünket abban, hogy helyes irányba megyünk„ – fogalmazott Hidvéghi Balázs.