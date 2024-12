Nyitókép: Ujvári Sándor / Mediaworks

„A bűn sosem maradhat büntetlenül! Till Tamás meggyilkolása ügyében igazságot kell tenni. Nagyra becsüljük, hogy a rendőrség ennyi idő elteltével felderítette a borzalmas esetet és elfogta az elkövetőt. A büntetés már az igazságszolgáltatás feladata.

Üdvözöljük a főügyészség álláspontját, miszerint a gyilkosnak 24 év távlatából is felelnie kell a tettéért. Ez enyhülést hozhat a családnak és megnyugvást az embereknek. Az ügy társadalmi megítélése tehát egyértelmű, a jogi nem teljesen. A nyomozati bíró értelmezése is fontos lesz, erre vár most mindenki.

Mivel ugyanazokból a törvényekből eltérő jogi következtetéseket vontak le a hatóságok, azt javasoljuk, hogy legyen jogértelmezési egyeztetés. Az elévülés kizárásával kapcsolatos módosító javaslatunkról azt követően döntünk, hogy a helyzet megnyugtatóan tisztázódott.

A célunk egyértelmű, egy gyilkos nem úszhatja meg büntetlenül! Magyarország soha nem lesz olyan ország, ahol a bűnösöket futni hagyják!”