Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„A mikroszkóp alatt sem látható támogatottságú Párbeszéd–Zöldek ügyvezető társelnöke, Szabó Tímea egy videót tett ki a Facebook-oldalára és fölé többek közt a következő kommentet írta:

»Minél többet büntet Kövér, annál inkább lehet tudni, hogy ennek a korrupt hatalomnak nemsokára vége lesz.«

Szabó elvtársnőt annyiszor tették már helyre, oktatták ki jó modorból, hogy az már gombócból is sok lenne. Ennek ellenére remegő szájjal folytatja a fröcsögést és gyűlölködést.

Úgy látszik, nem tanult Szabó Tímea és a baloldal abból, hogy az emberek – legutóbb júniusban a választáson – világosan a tudtukra adták, hogy nem kérnek ebből az elképesztően alacsony színvonalú politizálásból. Továbbra is ezt az utat kívánják járni. Érthetetlen, de az ő dolguk, az ő választásuk.

Most éppen Kövér Lászlót kóstolta be Szabó Tímea, de mint mindig, most is beletört a foga.”