Bezzeg az Orbán, ő „tönkretette” Magyarországot – ahhoz képest minden is smafu!

Ízlelgessük!

Máig egyértelműen nem cáfolt módon Official The Man úgy találta jellemezni az általa meghirdetett pályázat nyomán júniusban brüsszeli mandátumot szerző kollégáit, hogy agyhalottak, képességtelenek, alkalmatlanok.

Sőt, az egyikük még Soros-ügynök is szerinte, legalábbis a kiszivárgott hangfelvétel alapján. Erre Tarr az őt kérdező riporternek – akit nem mellesleg sajtómunkásként tulajdonképp szintén leszar az ellenzék új vezetője, sőt, belökné a Dunába – azt volt képes mondani: „Ismertük ezeket a gondolatokat.”

És így folytatta: „Péter egy koherens ember, nem az van, hogy ő titkon mondogat dolgokat, és akkor egyébként meg teljesen mást mond felénk.”

Hogy mi van? Koherens?

A napokban kénytelenek voltunk tudomásul venni, hogy a magát függetlennek identifikáló sajtó nem veszi zokon Magyar Péter brutális megjegyzéseit, a Válasz Online még a Mandinert is betalálta, miután az esetleges reakciót firtattuk volna a fejlemények kapcsán.

Az Index kicsit tiltakozott, a 444 (akit az ATV-vel együtt konkrétan a kurva anyjába küldött el saját bevallása szerint a Tisza Párt első, s talán egyetlen embere) még annyira se, sokan pedig meg se mukkantak a leleplezett kifakadás nyomán.

Aztán ott vannak a szorosabb értelemben vett rajongók, akik ugyebár büdösek, a szájuk is az, bleee.

Azóta „megtanultuk”: ilyet bárki mondhat, nincs abban semmi, hétköznapi szófordulatok, bezzeg az Orbán, ő tönkretette az országot, ahhoz képest minden is smafu.

Aztán ott vannak egyes ellenzéki törpepártok és képviselőik, akik igyekeznek felkapaszkodni a Tisza-vonatra, egyelőre hiába – miközben az új vezér egyelőre a lábát törli beléjük. Aztán persze meglátjuk, a Fővárosi Közgyűlésben mintha formálódna a kiegyezés, egész pontosan

az elvtelen paktum az óbaloldal, inkluzíve Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely, Vitézy Dávid és a Tisza-frakció között,

ki tudja, mi keveredik ki belőle. Az Európai Parlamentben a Néppárt háborúpárti narratíváját egyenpólóban is magára öltő Official The Man csapat egyre-másra halmozza a fősodorhoz való besorolást igazoló húzásokat, ideje felzárkózni ehhez Budapesten is!