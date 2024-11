Belengette Orbán Viktor: komoly változás jöhet a miniszterek között

Gazdasági növekedés, 1 millió forintos átlagbér és változások a kormányban

A kormányfő az eseményen a 2025-ös év várható gazdasági növekedéséről (amennyiben 2025 a béke éve lesz, 3 százalékos gazdasági növekedés is reális – a szerk.), valamint a kormány konkrét gazdasági terveiről (8100 milliárd forint értékű beruházás, Demján Sándor Program, Munkáshitel Program, Budapest-Belgrád vasútvonal átadása, 1 millió forintos átlagbér, stb.) is beszélt. A minimálbér-megállapodást illetően pedig a munkáltatók és a munkavállalók képviselői mellett Nagy Márton és Varga Mihály miniszterek munkáját is megköszönte.

Utóbbiak kapcsán Orbán Viktor belengette azt is: a kormány minisztereit illetően is lesznek változások 2025-ben. Mint a kormányfő fogalmazott: „Amikor most arról beszélünk, hogy egy új gazdaságpolitika kezdődik 2025 januárjában, vagyis a háborús időszak véget ér és végre egy békeévekben megvalósítható, új gazdaságpolitika indul meg, akkor ez társulni fog gazdaságirányítási változásokkal is, amelyek az itt említett két miniszter személyét is érinti.

Egyikőjüknek hattyúdal, másikjuknak szép nyitány,

úgyhogy gratulálok és köszönöm szépen a miniszter urak munkáját és kívánom a szerződést aláíróknak, hogy maradéktalanul be tudjuk tartani az írásba foglalt megállapodásunkat.”

A kormányfő utalása kapcsán a Mandiner olvasóinak emlékezetes lehet, hogy már 2024 elején felmerült, hogy a 2025-ben második ciklusa végére érő Matolcsy Györgyöt esetleg Varga Mihály, jelenlegi pénzügyminiszter válthatná az MNB élén. Amennyiben ez megvalósulna, a pénzügyi tárca élére értelemszerűen más személynek kellene kerülnie, amely akár a kormányzat részleges átalakítását is magával vonhatná.

