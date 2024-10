Szentkirályi Alexandra az Airbnb ügyében is helyre tette Karácsonyt (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

Karácsonyék ígérték, de soha nem csináltak semmit az Airbnb-szabályozásnál – közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője csütörtökön a Facebook-oldalán megosztott videójában. Szentkirályi Alexandra a videóban azt mondta:

Karácsony Gergely főpolgármester az Airbnb kérdésben olyan, mint egy napraforgó, csak ő nem a nap felé, hanem mindig a kevesebb munka irányába fordul.

Hozzátette, hogy a főpolgármester a 2019-es a kampányban például még fővárosi Airbnb-szabályozást ígért, és azt mondta, átfogó szabályozást vezetnek be, hogy az Airbnb ne lehetetlenítse el a budapestiek lakhatását, majd egy évre rá már teljesen másképp vélekedett. Most meg, amikor már az Airbnb-szabályozás készül, azzal vádolja a kormányt, hogy az nem merte külön csak rábízni a szabályozást – közölte a frakcióvezető. Úgy fogalmazott: „először azt ígérte, hogy ő megcsinálja, majd pedig örült, hogy a kerületeknek kell, most pedig sajnálja, hogy a kormány teszi meg helyette. Ezt azért nehéz követni, de egy valami biztos pont maradt a Városházán.

Karácsonyék ígértek, de soha nem csináltak semmit az Airbnb-szabályozás terén.

A kormány ezt a tétlenséget elégelte meg, ezért kell a budapesti lakhatási válságba beavatkoznia, mert a budapestiek ennél többet érdemelnek.”