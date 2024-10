Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

„Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Szabó Tímea parlamenti képviselő ismét az Országgyűlésben próbált jelenetet rendezni. Ezúttal Varga Mihály tette helyre. Miután Szabó Tímea a Parlament egyik folyosóján támadta be a pénzügyminisztert, a kormánypárti politikus kapott az alkalmon, és megkérdezte a balliberális óbudai képviselő asszonytól többek között azt, hogy tudja-e, miért van börtönben Kiss László, és azt is, hogy mikor találkozott utoljára az előzetes letartóztatásban lévő DK-s óbudai polgármesterrel? Varga Mihály kérdésére Szabó Tímea rövid választ adott, ami kimerült abban, hogy »nem szokott börtönben látogatni embereket«.

Mint ismert, Kiss László napokkal ezelőtt a fogdában tette le a hivatali esküjét. A Gyurcsány-párti polgármester augusztus közepén vált az óbudai korrupciós botrány gyanúsítottjává, jelen állás szerint 18 millió forint vesztegetési pénzzel kellene elszámolnia.

A Párbeszéd politikusa a 2010-es kormányváltás óta előszeretettel gyanúsítgatja korrupcióval a kormányoldalt, de most, hogy a saját oldalának képviselőjével szemben merült fel ez a gyanú, már rögtön a hatóságokat vádolja. Szabó Tímea teljes mellszélességgel állt ki az óbudai korrupciós botrány kapcsán hivatali vesztegetéssel, valamint más bűncselekményekkel gyanúsított Kiss László DK-s polgármester mellett.

Most azonban emberére talált, Varga Mihály rendesen kiosztotta. Úgy látszik, nem tanult Szabó Tímea és a baloldal abból, hogy az emberek most júniusban is világosan a tudtukra adták, hogy nem kérnek ebből az elképesztően alacsony színvonalú politizálásból. Továbbra is ezt az utat kívánják járni. Ez pedig csupán arra elég, hogy a világháló népe nagyokat kacagjon rajtuk.

Érthetetlen, de az ő dolguk, az ő választásuk.”