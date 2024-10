Magyar Péter nem válogat: egy igazi „zöld báró”, Márki-Zay Péter egykori szövetségese állt a Tisza Párt mellé

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Magyar Péternek sikerült maga mellé állítania a privatizáció során meggazdagodott Raskó Györgyöt – írja a Magyar Nemzet. Az üzletember az 1990-es években a Világbank környezetéből került az Antall-kormányba, ahol egyik legfontosabb tevékenysége a növényolajgyárakat összefogó vállalat külföldi kézbe adása volt. A gyanús ügyletek a szocialista kormányok idején is folytatódtak:

a 2000-es években Raskó áron alul jutott hozzá a komáromi állami gazdasághoz. A 2010-es években a Momentumot támogatta anyagilag, majd Márki-Zay Péter mögé állt, ahonnan útja a Tisza Pártig vezetett.

Kicsoda Raskó Győr?

Raskó György a rendszerváltás idején a Világbank munkatársaként tevékenykedett, miközben saját vállalkozásai is voltak, többek között a Hunsoya Kft., egy szójaimportcég. Az Antall-kormányban is szerepet kapott, annak ellenére, hogy érdekütközés merült fel.

A Földművelési Minisztériumban betöltött pozíciója és privatizációs tevékenysége, különösen a növényolajgyárakat érintő eladás, hozzájárult a magyar élelmiszeripar leépüléséhez. Raskó saját bevallása szerint a privatizáció nyertese lett, kapcsolatai révén gazdagodott meg. Később az MDF és az MDNP politikusa volt, és támogatta a Bokros-csomagot. A 2000-es években hasonló privatizációs ügyletekben vett részt, például a komáromi állami gazdaság megszerzésében. 2017-ben a Momentum Mozgalom támogatója lett, később Márki-Zay Péter mögé állt.

A legutóbbi országgyűlési választások kampányának egyik színes, komikus epizódja volt, hogy a korábban Torgyán József nevével fémjelzett Független Kisgazdapárt újjáalakult. Az eseményre Márki-Zay Pétert, az egyesült ellenzék kormányfőjelöltjét is meghívták, aki magával vitte Iványi Gábor lelkészt és Raskó Györgyöt is. A kisgazdák nem sok vizet zavartak a választáson, legközelebb pedig már csak 2023-ban kerültek be a hírekbe, amikor együttműködési megállapodást kötöttek a Jobbikkal. Az együttműködés „sikere” szemmel látható: a Jobbik az Európai Parlamenti választáson az egyszázalékos támogatottságot sem érte el.

***