„Továbbra is megtisztelőnek tartom azt a kiemelt figyelmet, hogy valaki, aki épp csak értesült a Facebook létezéséről, épp csak regisztrált, még fotót se volt ideje föltölteni, ismerőse is alig akad 1-2, de legott ideszaladt, közölni, hogy márpedig Magyar Péter. Kifejezetten nagyra értékelem azt a bizalmat, hogy ezek a külön-külön, egyenként is valós emberek nálam teszik meg első tétova digitális lépéseiket, hogy a kis nevenincs profilmagonc a kommentmezőben idővel majd ágas-bogas online személyiséggé terebélyesedjék. Azt hiszem, 2026-ban a Tisza elsöprő választási győzelme attól is unikális lesz, hogy a szavazói tömegek zömét olyan ritka polgártársaink adják, akik az aszkéta Facebook-használat prófétái, csak semmi kép, semmi ismerős, semmi egyéb, csak a kommentelés a pártról. Ők mind valódi, külön-külön emberek, bizony, ne vádaskodjunk az ellenkezőjével.”