Jönnek a kedvezményes lakáshitelek: mutatjuk, mivel jár ez az ingatlanpiacon

Hosszú ideje kis túlzással a csapból is az folyik, hogy változtatni kell a lakhatási rendszeren, hogy a fiatalok könnyebben tudjanak ingatlanhoz jutni. Politikai oldaltól függetlenül nagy horderejű lett a téma, a kormány pedig akciótervet jelentett be, hogy megoldják a fennálló helyzetet. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptemberben tárgyalt a Bankszövetséggel és a bankok képviselőivel, amely után a tárcavezető elmondta, hogy a lakhatási problémák megoldása, az otthonteremtés továbbra is kiemelt prioritást jelent a kormány számára, ezért arra kérte a bankokat, hogy a lakáscélú hitelek THM szintjét önkéntes alapon szorítsák 5 százalék alá.