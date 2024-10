(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)

Piacnap. Állok a sorban, előrébb egy fiatal nő szedegeti össze a kínálatból az ebédrevalót, férje néhány méterrel arrébb tologatja a példás nyugalomban ücsörgő és érdeklődően nézelődő kisfiukat. Egyszerre az anyuka előtt várakozó néninek eszébe jut, hogy elfelejtette a fokhagymát, hát sietve hátranyúl érte – és hogy egyensúlyát ne veszítse, reflexből az egyik lábát is hátrébb rakja eggyel. Rá a követési távolságot nem tartó anyuka tornacipőjére. Nyomban bocsánatot kér, ám a nő nem hallja, akkora erőkkel kezd jajgatni és méltatlankodni; a jelenet végén aztán még kioktatólag odaszól a néninek, hogy az ilyenért illik bocsánatot kérni, majd még másodpercekig mutogatja a férjének, hogy

mennyire lehetetlen emberekkel kell együtt élnünk ezen a Földön.

A hangulat leül, várakozunk tovább.

Mikor épp a végösszeget számolja össze nekem kis kockás papírján az őstermelő, az utánam következő, megrakott kosaras háziasszony hátratekint, látja, hogy mögötte egyetlen fej karfiollal ácsorog egy ismeretlen, hát nosza, odaszól neki: jöjjön elém, nekem sok van, minek várna.

Az emberekbe vetett bizalom helyreáll.

Másnap, buszvégállomás.

Két néni a csatlakozását lekésvén kérdezi a sofőrt, megáll-e ez a busz is ott, ahova mennének, a sofőr azonban épp hat kerület távolságból érkezett helyettesíteni, így helyismeret híján nem javasolja a felszállást. Utastársak rezzenéstelen arccal nézik a jelenetet vagy a telefonjaikat, ezért lábaim és szájam rendeltetésszerű használatával odamegyek és szólok, jöjjenek nyugodtan, ismerős vagyok errefelé, ez se teszi le őket messze – meg is beszéljük rögön, hogy melyik megálló lesz a tuti. Mikor közeleg a leszállás ideje, szemkontaktussal még egyeztetünk, majd egyszerre odalép hozzájuk egy másik utas, mondván: én is itt szállok le, magam is arra megyek, mindjárt mutatom az utat. Az egyik néni erre felkiállt: „Milyen segítőkész emberek vannak ezen a buszon! Ez fantasztikus!!” Csak úgy sugárzik: bearanyozódott a napja, úgy tűnik.

Elsőre megörül ilyenkor az ember,

hogy ennyire olcsón, nulla idő, pénz és energia befektetésével már abszolválta is a napi jócselekedetet, második ránézésre viszont mégis összerezzen. A budai elitkörnyéken városvégi célforgalmat bonyolító, túlnyomórészt helyieket kiszolgáló járat kilenc utasa közül kettő (22 százalék) észleli és eligazítja a rászorulót, és ez 2024-ben már fantasztikus teljesítménynek minősül. Mi lehet ott, ahonnan a nénik érkeztek? Valahol eleve különös, hogy minél több ember kezében lapul ott a korlátlan mobilinternet az összes létező valós idejű menetrenddel és interaktív térképalkalmazással, annál kevesebben állnak rendelkezésre, hogy elárulják a bizonytalan idegennek, pontosan hol is kellene leszállnia.

Jelentéktelen epizódok ezek,

mégis valóságos érvhalmazokként cáfolják a bevett sirámokat: hogy a magyar ember genetikusan mogorva, hogy ebben az országban a hangulat eredendően pocsék, hogy a kormány szítja az ellenségeskedést ember és ember között.